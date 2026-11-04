Clima en Córdoba: Lluvias y frío para el fin de semana tras día cálido

Córdoba registra 28°C este jueves antes de la llegada de un frente inestable. Se esperan lluvias del 70% y temperaturas menores para el viernes y sábado.

La ciudad de Córdoba experimentará una transición meteorológica notable durante este jueves 5 de noviembre, caracterizada por un ambiente que oscila entre condiciones templadas y cálidas bajo un cielo parcialmente nublado. Este escenario previo sirve como contrapunto inmediato a la entrada inminente de un sistema frontal inestable que alterará significativamente los patrones atmosféricos regionales.

Evolución Térmica y Vientos del Norte

Las proyecciones oficiales indican un ascenso paulatino de las marcas térmicas a lo largo de la jornada, alcanzando un máximo estimado de 28°C. Durante las primeras horas de la madrugada, la capital cordobesa registró una temperatura mínima de 12°C con cielos despejados y vientos leves, estableciendo un punto de partida fresco.

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A medida que avanza la mañana, la presencia de aire cálido favorece un ambiente agradable, permitiendo que las cifras suban hasta los 20°C antes del mediodía. El pico de calor se consolida en la tarde, impulsado por vientos sostenidos del sector norte que soplarán con velocidades comprendidas entre 13 y 22 km/h, generando sensación de mayor calidez.

Hacia el cierre del día, los valores térmicos comenzarán a moderarse para ubicarse en torno a los 22°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante esta fase inicial, la cobertura nubosa aumentará progresivamente desde la tarde hacia la noche debido al ingreso de aire más húmedo a la región central del país.

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Perturbación Atmosférica y Proyección Viernes

Los voceros oficiales del organismo meteorológico nacional explicaron que las condiciones de estabilidad actuales cederán progresivamente hacia el final del jueves debido al avance de una perturbación atmosférica específica. Esta dinámica marcará el fin del periodo seco y estable que ha predominado gran parte de la semana.

El panorama climático sufrirá una variante significativa durante la jornada del viernes 6 de noviembre, cuando las proyecciones anticipan un incremento sustancial en la inestabilidad. La capital cordobesa enfrentará un 70% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, acompañadas por una rotación de los vientos hacia el sector sur.

Las temperaturas para el viernes variarán desde una mínima de 16°C hasta una máxima de 28°C, perdiendo fuerza el calor sobre el cierre del día. Este cambio abrupto responde a la interacción de masas de aire distintas que reconfiguran el perfil térmico local tras la salida del viento norte.

Impacto del Fenómeno Niño y Alertas

El contexto macroclimático incluye la proximidad del fenómeno El Niño a su pico, lo que lleva a Córdoba a esperar un verano más lluvioso. Los expertos señalan que este ciclo climático global influye directamente en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones que afectarán la provincia durante los próximos meses.

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El organismo oficial recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a las actualizaciones de las alertas meteorológicas locales ante posibles variaciones en el régimen de vientos y precipitaciones. Esta vigilancia es crucial dada la naturaleza cambiante de la atmósfera durante la transición estacional y la influencia de sistemas frontales activos.

Descenso Térmico para el Fin de Semana

Para el inicio del fin de semana se consolidará un marcado descenso de los registros térmicos en todo el territorio provincial. El sábado 7 de noviembre se prevé una jornada inestable con un techo térmico que no superará los 20°C, marcando una diferencia notable respecto a las máximas alcanzadas el jueves anterior.

La combinación de menor insolación y vientos del sur generará condiciones más frescas y húmedas. Las autoridades sanitarias y civiles sugieren preparar adecuadamente los hogares y vehículos ante la posibilidad de tormentas eléctricas y acumulación de agua en calles bajas durante las próximas 48 horas.