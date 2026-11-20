El pronóstico indica temperaturas entre 14 y 23 grados en la Ciudad de Buenos Aires con vientos suaves del sudeste. Conozca los detalles meteorológicos.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una jornada caracterizada por un clima cálido y húmedo. El pronóstico meteorológico establece que las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 14 grados y un máximo de 23 grados centígrados. Esta variación térmica marca el inicio de una mañana y tarde con presencia significativa de nubosidad, que alternará entre algo nublado y parcialmente nublado a lo largo del día.

Detalle de vientos y presión atmosférica

El reporte técnico indica que el viento soplará de forma suave desde el sector sur-sureste. La velocidad media del viento se situará en 2 m/s, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. En cuanto a la presión atmosférica, esta se mantiene estable en 1009 hPa, lo que sugiere condiciones de estabilidad relativa en la capa baja de la atmósfera durante la mañana y el mediodía.

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Sandra Pettovello y Javier Milei

En el ámbito político, Sandra Pettovello avala una indemnización de $4.876.800 para aquellos que perdieron el empleo con Javier Milei. Este tema cobra relevancia en el contexto de las discusiones sobre políticas laborales y económicas actuales.

Lluvias y alertas meteorológicas

A pesar de la tendencia general de nubosidad, se han reportado situaciones puntuales de intensidad. La pregunta sobre a qué hora se cae el cielo por un diluvio con lluvias y ráfagas ha surgido en las zonas alcanzadas este viernes por el alerta. Estas condiciones representan un contraste con el clima cálido y húmedo predominante en otras áreas de la región.

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Impacto en la vida cotidiana

Para los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas máximas de 23 grados sugieren la necesidad de hidratación adecuada y protección solar en las horas de mayor insolación. La humedad asociada a las nubes puede hacer que la sensación térmica sea ligeramente superior a la temperatura real, especialmente en las horas centrales del día. Las ráfagas de viento de hasta 3 m/s no representan un riesgo significativo para la circulación o actividades al aire libre, manteniendo la jornada como agradable para el tránsito peatonal.

Perspectivas para el resto de la jornada

La presión de 1009 hPa y los vientos del sur-sureste continúan siendo los factores dominantes que definirán el resto de la jornada. La nubosidad parcial podría permitir momentos de claridad en el cielo, especialmente durante el atardecer, aunque la humedad elevada mantiene un techo alto de probabilidad de precipitaciones menores en algunas zonas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente ante las alertas de lluvias intensas mencionadas previamente en otras áreas geográficas.