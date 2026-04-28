Clima en AMBA: Frío otoñal y estabilidad para el fin de semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimenta bajas temperaturas propias del otoño. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica tiempo estable sin lluvias, con un ligero repunte térmico a mediados de semana y un descenso gradual durante el fin de semana.

El inicio de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) se caracterizó por un clima favorable, aunque con temperaturas notablemente bajas propias de la estación otoñal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que esta tendencia persistirá durante los próximos días, sin un alivio significativo a la vista en el corto plazo. El martes se presenta con un cielo parcialmente nublado, con una mínima estimada de 8 grados Celsius y una máxima que alcanzaría los 19 grados. Esta amplitud térmica, aunque no extrema, sugiere la necesidad de vestimenta adecuada para las diferentes horas del día, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer.

La sensación térmica podría ser aún más baja debido a la presencia de vientos moderados del sector sur, que contribuirán a intensificar la percepción del frío. Es importante destacar que, a pesar de las bajas temperaturas, no se esperan heladas generalizadas en la zona del AMBA, aunque en áreas más alejadas del centro urbano y con condiciones de cielo despejado, podrían producirse algunas heladas débiles y localizadas.

El pronóstico extendido del SMN para los días subsiguientes indica una ausencia de precipitaciones, lo que significa que continuaremos disfrutando de cielos despejados o parcialmente nublados. El miércoles se espera un cielo variable, con mayor nubosidad durante la noche, y un aumento gradual de las temperaturas, alcanzando una mínima de 12 grados y una máxima de 22 grados.

Este repunte térmico, aunque modesto, será bienvenido por muchos, ya que marcará un ligero respiro en medio de las bajas temperaturas de los últimos días. El jueves continuará con condiciones climáticas similares, con cielo algo nublado durante toda la jornada y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 7 grados y una máxima de 22 grados.

La baja temperatura mínima del jueves podría generar algunas molestias, especialmente durante las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda tomar precauciones y abrigarse adecuadamente. En cuanto al viernes, feriado nacional por el Día del Trabajador, el pronóstico es favorable, con tiempo estable y cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, evolucionando a mayormente nublado en la tarde y noche.

Las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima de 13 grados y una máxima de 22 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. El fin de semana también se presenta con buenas perspectivas climáticas, aunque con un ligero descenso de las temperaturas. El sábado se espera un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 12 y 19 grados.

El domingo, las temperaturas podrían descender aún más, con una mínima de 8 grados y una máxima de 19 grados. A pesar de este descenso, las condiciones climáticas seguirán siendo favorables para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar ropa abrigada para protegerse del frío, especialmente durante las primeras y últimas horas del día.

Es importante tener en cuenta que estos pronósticos son sujetos a cambios, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones del SMN para obtener información más precisa y detallada. En resumen, la semana en el AMBA se caracterizará por un clima estable, con temperaturas bajas al inicio y un ligero repunte a mediados de semana, seguido de un descenso gradual durante el fin de semana.

La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de cielos despejados o parcialmente nublados, aunque se recomienda tomar precauciones y abrigarse adecuadamente para protegerse del frío, especialmente durante las primeras y últimas horas del día. La estabilidad climática favorecerá las actividades al aire libre, aunque es importante estar atento a las actualizaciones del SMN para obtener información más precisa y detallada





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AMBA Clima Pronóstico SMN Otoño Temperaturas Frío Fin De Semana Día Del Trabajador

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo hoy domingo 26 de abrilSegún el Servicio Meteorológico nacional, el domingo estará con nubes y lluvias aisladas. El lunes mejorará, con nubosidad variable y temperaturas templadas.

Read more »

Ola de Frío en Buenos Aires: Expectativas de Nieve y RecomendacionesUna masa de aire polar ha llegado a Argentina, provocando un descenso significativo de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se anticipa un frío intenso y se analiza la posibilidad de nevadas, requiriendo precauciones para la salud y el consumo energético.

Read more »

Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 27 de abrilEl Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana con buen clima y mucho frío en el AMBA.

Read more »

Emergencia en el transporte público del AMBA por falta de respuesta del gobiernoLas cámaras empresarias del transporte público del AMBA declaran estado de emergencia ante la falta de soluciones a los altos costos del combustible y una deuda pendiente con las empresas. Amenazan con nuevas reducciones en la frecuencia de los colectivos si no hay acuerdo.

Read more »

AMBA: Frío inicial y posible adelanto de lluviasLa semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires comenzó con bajas temperaturas debido a un aire polar. Si bien se esperaba buen clima, los pronósticos sugieren un posible adelanto de lluvias para el miércoles, aunque con baja probabilidad. El resto de la semana y el fin de semana largo por el Día del Trabajador se prevén con condiciones climáticas favorables.

Read more »

Cámaras de transporte de pasajeros en AMBA reclaman respuestas y amenazan con reducir serviciosLas cámaras empresarias de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) exigieron al Gobierno nacional y a la provincia de Buenos Aires una solución para financiar los servicios de colectivos, debido a los altos costos operativos y la deuda pendiente de más de 128 mil millones de pesos. Amenazaron con reducir la frecuencia de servicios antes del feriado del 1 de Mayo y declararon estado de emergencia. Se espera una reunión con el Gobierno nacional este jueves 30 de abril.

Read more »