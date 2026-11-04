Clima CABA: Lluvias y altas temperaturas para el 5 de noviembre 2026

Pronóstico meteorológico para CABA: temperaturas de 26 grados y cielo despejado el 5 de noviembre 2026. Anticípate a las condiciones climáticas.

La ciudad de Buenos Aires inicia una nueva semana meteorológica con una atmósfera cargada y condiciones húmedas que marcarán la jornada del 5 de noviembre de 2026. Las autoridades y especialistas en climatología han emitido alertas sobre la presencia de lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto que afectará la movilidad y la comodidad de los residentes en la capital argentina.

La sensación térmica superará ligeramente la temperatura real, creando un ambiente que puede percibirse como pesado durante las horas centrales del día.

El pronóstico detallado para el 5 de noviembre indica una oscilación térmica entre los 16 y los 26 grados Celsius. La humedad relativa se mantendrá en niveles muy altos, cercanos al 96 por ciento, lo que intensificará la percepción de bochorno. Además, se prevé la presencia de vientos leves procedentes del sudoeste que no lograrán disipar la carga hídrica en el aire.

Pronóstico extendido para CABA

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El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente al período comprendido entre el 5 y el 9 de noviembre de 2026 muestra fluctuaciones en las condiciones atmosféricas. Durante esta semana, las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 12 grados Celsius y un máximo de 26 grados Celsius, variando según la nubosidad presente en cada día.

El 5 de noviembre se prevé un cielo mayormente cubierto con lluvias ligeras, aunque las temperaturas máximas alcanzarán los 26 grados Celsius. A partir del 6 de noviembre, se espera un aumento progresivo en la nubosidad, lo que mantendrá las condiciones de humedad elevada.

Lluvias y temperaturas mínimas

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El 7 de noviembre se esperan lluvias ligeras con temperaturas mínimas de 12 grados Celsius. Este descenso térmico se asociará con la mayor presencia de nubes y precipitaciones, lo que podría reducir la sensación de calor durante la noche y las primeras horas de la mañana. Los residentes deben estar atentos a estas variaciones para ajustar su vestimenta y planes de transporte.

Las condiciones de cielo claro y temperaturas estables regresarán el 8 y 9 de noviembre. Este cambio atmosférico proporcionará un respiro de la humedad intensa registrada a principios de semana, permitiendo una mayor comodidad al aire libre y facilitando actividades en espacios exteriores.

Recomendaciones para la jornada

Dada la previsión de precipitaciones, se recomienda encarecidamente llevar paraguas o impermeables para evitar mojarse en los traslados diarios. La circulación de vehículos y peatones por calles y veredas debe realizarse con precaución debido al riesgo de superficies resbaladizas. La visibilidad puede reducirse temporalmente, requiriendo mayor atención al conducir.

Es vital ventilar los ambientes domésticos y de trabajo para evitar la acumulación excesiva de humedad en interiores. Esto previene la aparición de moho y mejora la calidad del aire en espacios cerrados. Considerar ropa liviana pero impermeable es una estrategia adecuada, ya que la temperatura será templada.

La combinación de temperaturas altas y humedad extrema requiere que los ciudadanos tomen medidas preventivas. Mantenerse hidratado y evitar esfuerzos físicos excesivos durante las horas de mayor calor puede prevenir problemas de salud relacionados con el estrés térmico. La planificación de actividades al aire libre debe considerar los momentos de menor precipitación.

La gestión eficiente del tiempo y el uso de transporte público o vehículos con cabinas cerradas son alternativas válidas para mitigar los efectos de la lluvia. La preparación adecuada ante las condiciones meteorológicas adversas garantiza un desarrollo normal de las actividades diarias en la capital. La ciudad se adapta a estos ciclos naturales mediante la aplicación de estas recomendaciones básicas para el bienestar colectivo.