Clima AMBA 2 de noviembre: Lluvia aislada y El Niño altera la primavera

El clima en AMBA para el 2 de noviembre incluye lluvia aislada en la madrugada y máximas de 26 grados. Analizamos el impacto de El Niño en la temporada.

La llegada del mes de noviembre llega acompañada de fenómenos climatológicos significativos que han modificado la perspectiva tradicional de la primavera en el territorio nacional. La aparición del fenómeno El Niño ha alterado las condiciones esperadas para esta estación, que por lo general se asocia con altas temperaturas y días predominantemente soleados, generando incertidumbre en los pronósticos para los próximos días.

Pronóstico del clima en el AMBA para el lunes 2

Las primeras horas del lunes 2 de noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires estarán marcadas por una caída intermitente de agua que afectará la región durante la madrugada. Según las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias aisladas durante este periodo nocturno, acompañadas de una temperatura de 16 grados centígrados.

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Las condiciones del viento también presentan características específicas, con ráfagas de hasta 12 kilómetros por hora provenientes del sur, lo que podría incrementar la sensación de frescor durante la madrugada. Con el transcurso de las horas, las precipitaciones se disiparán gradualmente, permitiendo que las nubes se disuelvan y den paso a la salida del sol en la mañana.

El pronóstico indica que durante la jornada se mantendrá un cielo parcialmente nublado, alcanzando una temperatura máxima de 26 grados centígrados. En las últimas horas del día, las nubes volverán a ocupar gran parte del firmamento, lo que provocará que el termómetro descienda hasta los 20 grados centígrados al finalizar la tarde.

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El resto de la primera semana de noviembre

Si bien no se esperan tormentas severas para el resto de la semana, el cielo permanecerá nublado gran parte de las jornadas restantes, lo que influirá directamente en las temperaturas diarias. La máxima térmica alcanzará los 25 grados centígrados durante el día, manteniéndose estable en comparación con las expectativas iniciales para esta época del año.

Las mínimas se mantendrán por encima de los 14 grados centígrados, evitando heladas o descensos bruscos de temperatura que son comunes en otras estaciones del año. Esta estabilidad relativa en las temperaturas nocturnas permite que la transición hacia el otoño sea más suave de lo habitual en la región pampeana.

Fenómeno El Niño fortalece su impacto en Argentina

El Niño es un fenómeno climático que calienta las aguas del Pacífico ecuatorial y altera significativamente el clima global, mostrando actualmente un fortalecimiento notable en su intensidad. Los expertos anticiparon en informes previos que el proceso actual lleva a una manifestación de máxima intensidad, a la que se denomina Super Niño, lo cual amplifica sus efectos en la región.

Esta intensa manifestación del fenómeno amenaza principalmente al Litoral argentino con lluvias abundantes, olas de calor prolongadas y tormentas severas que podrían desarrollarse entre los meses de octubre y febrero próximos. Estas condiciones extremas representan un desafío para la gestión de recursos hídricos y la agricultura en las provincias afectadas.

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Origen del nombre y ciclos climáticos

El nombre de este fenómeno, según la Organización Meteorológica Mundial, proviene de marineros y pescadores que notaron la corriente cálida y la baja de capturas cerca de la Navidad, en alusión directa al niño Jesús. Esta denominación histórica refleja la conexión entre las observaciones oceanográficas y las tradiciones culturales de las comunidades costeras.

El fenómeno ocurre debido al debilitamiento de los vientos alisios del este, que permiten el acumulo de aguas cálidas en el Pacífico oriental. Su contraparte, La Niña, se da por el enfriamiento de las aguas y vientos intensificados, creando condiciones opuestas en el sistema climático global.

Ambos fenómenos se alternan cada dos a siete años, con etapas neutras de temperaturas normales que permiten la recuperación parcial del equilibrio térmico oceánico. Esta periodicidad irregular hace que la predicción climática sea compleja, requiriendo monitoreo constante por parte de las instituciones científicas para anticipar los impactos en la población y la economía nacional.