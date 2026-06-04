Clausuran bar en Córdoba por irregularidades vinculadas al caso Agostina Vega

El municipio de Córdoba clausuró un bar tras detectar irregularidades en su funcionamiento, incluyendo desajustes con las habilitaciones, problemas eléctricos y modificaciones edilicias no autorizadas. El establecimiento, conocido como Wachitas Bar, había sido señalado en redes sociales por su presunta conexión con el femicidio de Agostina Vega, investigación que captó la atención pública. Los propietarios negaron involvement y emitieron un comunicado reiterando que no tienen relación con los hechos, aunque la clausura administrativa continúa mientras el caso judicial avanza por separado.

El municipio de la ciudad de Córdoba ordenó la clausura preventiva de un bar comercial, identificado como Wachitas Bar , después de una inspección en la que se detectaron múltiples irregularidades vinculadas al funcionamiento del establecimiento.

La medida municipal se adoptó en el contexto de la gran repercusión pública generada por la investigación del femicidio de Agostina Vega, un caso que mantuvo en vilo a la opinión pública y dio lugar a diversas versiones sobre posibles conexiones entre algunos involucrados y el mencionado local. Durante los procedimientos de inspección, las autoridades constataron que las actividades que se desarrollaban en el interior del bar no coincidían con las habilitaciones otorgadas por las autoridades competentes.

No era la primera vez que el comercio era observado por incumplimientos, pues anteriormente había recibido advertencias y ya había sido objeto de otras clausuras preventivas. Entre las anomalías encontradas figuraban problemas en las instalaciones eléctricas, ausencia de señalización obligatoria, elementos de seguridad vencidos y modificaciones edilicias que no habían sido informadas ni autorizadas. Estas situaciones motivaron una nueva intervención oficial y el cierre del espacio hasta que se regularice su situación.

Otro aspecto que llamó la atención de las autoridades fue que, de acuerdo con información trascendida, inspectores municipales regresaron al lugar para labrar nuevas actuaciones y reforzar la medida adoptada. El episodio sumó un nuevo capítulo a una situación ya seguida de cerca por distintos organismos locales.

La relación del bar con el caso Agostina Vega surgió a partir de versiones que circularon durante la investigación del femicidio, específicamente por mencionarse que la propietaria del vehículo utilizado por uno de los imputados para trasladar el cuerpo de la víctima tendría vínculos con el establecimiento. Frente a la ola de comentarios en redes sociales que apuntaron contra el comercio, los responsables difundieron un comunicado oficial con el objetivo de despegarse de cualquier hecho relacionado con la causa judicial.

En el texto, que fue publicado en redes sociales y reproduce una declaración formal, aseguraron que el bar no tiene participación alguna en los acontecimientos investigados y aclararon que las personas señaladas en algunas publicaciones no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento. Asimismo, destacaron que cuando las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes en sus instalaciones, colaboraron de manera inmediata y total, permitiendo el acceso y la revisión de las mismas, y que como resultado no se encontró ningún elemento que vincule al establecimiento con la investigación.

Los dueños del bar lamentaron profundamente la difusión de información inexacta que ha generado confusión y perjuicios tanto a su familia como al equipo de trabajo. En el comunicado también expresaron su más profundo respeto y acompañamiento a la familia de Agostina Vega, enviando sus condolencias y deseándole fortaleza en este difícil momento.

Pese a estas aclaraciones, la clausura administrativa sigue su curso por las irregularidades comprobadas, mientras el caso judicial del femicidio avanza por carriles separados, sin que hasta el momento se haya establecido un vínculo directo entre el local y los hechos delictivos. En resumen, el cierre del bar responde a motivos netamente administrativos relacionados con el incumplimiento de normativas de habilitación y seguridad, pero el heightened escrutinio público derivado de su mención en la investigación del femicidio ha añadido una capa de tensión y controversia.

Las autoridades municipales han seguido el procedimiento correspondiente, reforzando la clausura tras constatar que las anomalías persistían. Por su parte, los propietarios han negado cualquier conexión con el caso judicial y han apelado a la colaboración con la justicia para limpiar su imagen, aunque el daño reputacional ya se ha hecho evidente en medio de la cobertura mediática del caso. No se debe confundir la clausura por infracciones administrativas con una medida judicial vinculada al delito.

Mientras la justicia penal avanza en la investigación del asesinato de Agostina Vega, el municipio actúa dentro de sus facultades para garantizar que los comercios cumplan con las condiciones de seguridad y habilitación requeridas. La separación de ambos planos, el administrativo y el penal, es clave para entender la situación actual de Wachitas Bar, que bajo el marco de la ley deberá resolver las irregularidades detectadas antes de poder reabrir sus puertas, independientemente de lo que ocurra en la esfera judicial





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