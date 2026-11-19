El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, detalló la ampliación de la red de gas en Río Gallegos con una inversión provincial de 240 millones de pesos que beneficiará a 1.200 familias.

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó el inicio de los trabajos de extensión de la red de gas natural en la ciudad de Río Gallegos. Este importante proyecto de infraestructura representa una inversión directa de 240 millones de pesos y está diseñado para conectar a 1.200 familias con este servicio básico que llevan solicitando durante más de una década.

Ampliación de red para 1.200 familias

La ejecución de esta obra responde a una demanda histórica y acumulada por parte de los vecinos de la zona, quienes han estado esperando la llegada de este servicio durante aproximadamente diez años y medio, o lo que es lo mismo, once años según declaró el mandatario. La intervención técnica permite ampliar la cobertura de Distrigas S.A., garantizando que estos hogares accedan a un recurso energético fundamental para su confort y calidad de vida diaria.

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Esta inversión específica de 240 millones de pesos se enmarca dentro de un conjunto más amplio de obras de anillado que se están desarrollando simultáneamente en el sector. En su totalidad, este paquete de mejoras de infraestructura representa una inversión provincial acumulada de 1.800 millones de pesos, consolidando un plan integral de desarrollo urbano y servicios públicos en la región patagónica.

Gestión de vialidad y autorizaciones

Uno de los aspectos clave para el despliegue de esta infraestructura fue la resolución de trámites burocráticos para el cruce de la cañería por la ruta. El gobernador Vidal destacó que este trámite administrativo demandó alrededor de cinco meses de gestión ante Vialidad Nacional, organismo del cual es director Marcelo Campoy. El gobernador sostuvo que, aunque el Estado suele presentar complicaciones y lentitud por su propia naturaleza, se logró un buen diálogo para destrabar la habilitación.

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La rapidez en la resolución de este cuello de botella administrativo permitió iniciar los trabajos en el plazo previsto. Vidal reconoció la importancia de la coordinación entre las distintas niveles de gobierno para que las obras de infraestructura crítica no se detengan en etapas preliminares, asegurando que la habilitación final fuera un hecho concreto antes de comenzar la intervención física en el terreno.

Contraste con administraciones anteriores

Desde su llegada a la gestión provincial, el equipo de Claudio Vidal decidió priorizar la destinación de recursos al desarrollo de obras de agua, energía, cloacas y gas, tanto en Río Gallegos como en las localidades aledañas de Santa Cruz. El mandatario estableció un contraste explícito con gestiones anteriores, señalando que en el pasado se anunciaban obras dos o tres veces sin concretarlas, o se giraban anticipos que no llegaban a su destino final.

Vidal aseguró que la realidad de la corrupción y el desvío de fondos ha cambiado bajo su administración. Argumentó que anteriormente los recursos del Estado terminaban en el bolsillo de funcionarios o allegados al poder, situación que él califica como desaparecida. En este nuevo contexto, se enfatiza el trabajo de los equipos técnicos, los trabajadores de la construcción y las autoridades de la empresa estatal Distrigas para garantizar que los proyectos permanezcan en el tiempo como herencia de desarrollo.

Impacto real en la calidad de vida

El beneficio de esta inversión trasciende lo numérico y se traduce en mejoras tangibles para la población santacruceña. Cada vecino que pueda encender su calefactor durante los inviernos patagónicos agradece y reconoce esta intervención como un cambio directo en su cotidianidad. El gobernador remarcó que, aunque estas obras no siempre están a la vista en términos estéticos, su impacto en la vida de las familias es profundo y necesario.

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A pesar de las dificultades del actual escenario económico nacional, la Provincia de Santa Cruz continuará trabajando para ampliar el acceso a servicios esenciales. Miles de familias ya tienen la oportunidad de acceder al gas, al agua y al servicio eléctrico gracias a estas políticas de inversión pública sostenida. El objetivo sigue siendo mejorar las condiciones de vida de los vecinos y garantizar el acceso a servicios fundamentales para todas las familias de la región.