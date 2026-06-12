Claudio López y su video irónico sobre la fortuna de Manuel Adorni: de la quita de luz a los "bellos pendrives"

El exfutbolista Claudio López se burló con un video de la multimillonaria declaración jurada de Manuel Adorni, hallada en un pendrive casi olvidado, y recordó que pese a su riqueza le cortaron la luz. La pieza, llena de humor ácido, se viralizó generando ola de memes y críticas.

El exfutbolista de Racing Club Claudio "Piojo" López generó un fuerte revuelo en redes sociales con un gracioso video que ironiza sobre la multimillonaria fortuna del asesor presidencial Manuel Adorni , revelada tras hallazgo de un pendrive casi olvidado.

El material, que rápidamente se viralizó, utiliza el humor para referirse a cómo Adorni multiplicó su patrimonio personal mediante inversiones en criptomonedas, utilizando lo que declaró como "ahorros" derivados de su actividad privada. La situación se ha tornado aún más insólita porque pese a su fortuna, revelada en una declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, se conoció que en algún momento le fue cortado el suministro eléctrico por falta de pago, un detalle que avivó las burlas y memes en miles de publicaciones.

López, recordado por su exitoso paso por Racing donde ganó la Supercopa Sudamericana en 1988, y también por clubes como Universidad de Chile, Quilmes y San Martín de San Juan, entre otros, recreó con ironía el hallazgo de dispositivos de almacenamiento en lugares inesperados, como dentro de una banana o un paquete de harina, haciendo alusión directa al pendrive que destapó el escándalo. En su video, el exdelantero sentencia: "Nos merecemos bellos pendrives, y ocurrirán", remarcando la surrealista coyuntura que mezcla opulencia financiera con anécdotas cotidianas.

El episodio persiste como un fenómeno de humor ácido y crítica social, donde la tragicomedia argentina se plasma en un declaración jurada que sacude la esfera pública, generando un minuto a minuto de reacciones que reflejan el descontento ciudadano hacia la clase política y sus declaraciones de bienes. La narración del texto incluye referencias a la carrera futbolística de López, su retiro en 1999, y el contexto del Mundial 2026, aunque este último parece una inserción ajena al núcleo de la noticia, probablemente un artefacto de navegación o etiquetado que se descarta para la redacción sustantiva.

Se enfatiza así una línea narrativa coherente que une el humorpopular, la transparencia de funcionarios y las redes digitales como termómetro social





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