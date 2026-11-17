Independiente y Racing Sarmiento aseguran su lugar en los Playoffs del Torneo Clausura de la Reserva. Conoce los detalles de la última fecha del Clausura y las opciones matemáticas para el título.

El Clausura de la Reserva de la Primera División argentina ha entrado en su fase decisiva con la última fecha del Torneo Proyección por disputar. Esta jornada crucial se extiende desde el martes 17 hasta el jueves 19 de noviembre, marcando el cierre de la fase regular y definiendo las posiciones de clasificación directa y indirecta para los Playoffs.

Mientras el calendario oficial mantiene este rango de fechas, la realidad competitiva ya se ha definido en gran medida, ya que los primeros siete partidos programados en esta etapa final enfrentan a equipos que han perdido toda chance matemática de acceder a la fase eliminatoria. La incertidumbre se ha concentrado en los equipos de Liniers, que tienen la oportunidad final de asegurar su posición y definir el orden de llaves con calculadoras en mano.

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Independiente asegura su plaza en los cuartos de final

El Club Atlético Independiente, ubicado en la segunda posición de su grupo con 32 puntos acumulados, ya ha logrado el pase formal a los cuartos de final del torneo. El Fortín se prepara para recibir a Rosario Central en su estadio para defender el primer puesto en la tabla de posiciones local, buscando consolidar su ventaja deportiva antes de iniciar la eliminatoria.

Paralelamente, el rival directo, Rosario Central, se enfrenta a una necesidad imperiosa de sumar puntos en esta última jornada. La T juega ante Racing Club en Avellaneda, y su resultado es vital para determinar no solo su clasificación, sino también el orden de enfrentamientos dentro de la ronda de cuartos de final.

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La lucha por la Tabla Anual y el primer puesto

Independiente necesita un empate en su partido para asegurar el campeonato de la Tabla Anual, un mérito que le otorgaría ventajas significativas en los Playoffs. Esta situación pone el escenario ideal para que el Fortín defienda su localía ante Rosario Central, sabiendo que el resultado favorable o el empate le dan la tranquilidad de cerrar la fase regular como líder.

Por su parte, el otro equipo de la zona que ya ha sellado su clasificación es Racing Club, que cuenta con 37 puntos en su segundo lugar. El Rojo viaja a la ciudad de Córdoba para sostener la punta de su zona, mientras que el Granate recibe a Boca Juniors, equipo que se juega la clasificación en un partido de alta intensidad.

Independiente se juega el título anual frente a Boca

La situación de Independiente se vuelve aún más compleja si se analiza la competencia por la Tabla Anual general. Los diablos rojos se juegan este campeonato, necesitando una victoria obligatoria y, simultáneamente, que Velez Sarsfield (1° con 77 puntos) pierda su encuentro para alcanzarlo en puntos totales.

En el hipotético caso de que se produzca el empate en la tabla de puntos, la definición del título se resolvería por diferencia de gol. Hasta el momento, Independiente suma una diferencia de +46, mientras que Velez acumula +43, lo que daría una ligera ventaja estadística a los de Avellaneda si se diera esta circunstancia exacta.

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Programación de los últimos encuentros y cierre de fase

Todos los encuentros que determinan la clasificación directa y los detalles de las llaves se jugarán el miércoles a las 15:00 horas. Esta concentración de horarios permite a los hinchas seguir en tiempo real cómo se estructuran los emparejamientos de los Playoffs, que serán la instancia decisiva para definir al campeón de la Reserva.

El resto de los equipos participantes ya han sido matemáticamente eliminados de la pelea por los puestos de honor y clasificación. Este cierre de la fase regular marca el paso definitivo hacia una eliminatoria que promete ser de alta intensidad y gran valor deportivo para las divisiones inferiores del fútbol argentino.