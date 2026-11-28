El piloto argentino Franco Colapinto cerró la sesión de clasificación en la posición 16.º para el Gran Premio de Qatar. Análisis de su rendimiento tras las prácticas.

Franco Colapinto completó la sesión de clasificación para el Gran Premio de Qatar terminando en la posición 16.º del orden de salida. El piloto argentino se prepara para enfrentar la anteúltima fecha de la temporada en un trazado reconocido por su alta velocidad y complejidad técnica.

Rendimiento en las prácticas libres

Antes de la sesión decisiva del viernes, Colapinto mostró un ritmo competitivo al cerrar la primera práctica libre (FP1) en el 12.º lugar. Posteriormente, en la segunda tanda de entrenamientos libres (FP2), el piloto descendió ligeramente hasta la 15.º posición.

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Durante la FP2, el monoplaza sufrió un despiste cerca del final de la sesión. El auto se empantano sobre la grava, lo que obligó a retirar el vehículo de la pista y dificultó el trabajo de ajuste para el equipo.

Dominio de Mercedes y la Pole Position

La sesión de clasificación fue completamente dominada por el equipo Mercedes. George Russell logró la pole position, acompañado por su compañero de equipo Lewis Hamilton en los primeros puestos.

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Max Verstappen también ocupó una posición destacada entre los líderes, marcando un nivel de competitividad muy alto para los restantes equipos de la grilla de salida.

Contexto competitivo y objetivos de Alpine

La escudería Alpine se centró en la puesta a punto del monoplaza, buscando corregir problemas de frenos delanteros que afectaron a Colapinto en las sesiones anteriores. Su compañero, Pierre Gasly, tuvo un rendimiento superior, cerrando el 10.º en la FP1 y el 12.º en la FP2.

Colapinto llega a Qatar con la confianza de su actuación en Estados Unidos, donde logró puntos importantes. El objetivo es mantener ese nivel para sumar puntos en la recta final de la temporada.