Franco Colapinto busca remontar tras un viernes difícil en Lusail. Conoce los horarios de la sesión clasificatoria y cómo ver la F1 en vivo.

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para un momento decisivo este sábado durante el Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail. Tras una primera jornada marcada por la dificultad para ajustar el coche del equipo Alpine , la sesión de clasificación de la Fórmula 1 se convertirá en la oportunidad obligada para mejorar la parrilla de salida.

Desafíos de Colapinto en el viernes de Lusail

El piloto argentino cerró la primera sesión de entrenamientos libres fuera del top 10, lo que reflejó la complejidad técnica que presenta este circuito nocturno para su monoplaza. Además, su compañero de equipo Pierre Gasly sufrió un incidente en la segunda sesión al despistarse, dañando significativamente la unidad del vehículo y limitando las opciones de ajuste del equipo en esta primera parte del fin de semana.

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Franco Colapinto fue transparente al reconocer que el equipo aún no ha encontrado la ruta precisa para mejorar el rendimiento del auto en condiciones de carrera. Esta honestidad técnica subraya la urgencia del sábado, ya que el argentino necesita dar un salto de calidad en la configuración para evitar una batalla peligrosa y defensiva durante la carrera del domingo.

Historial y contexto de la pista de Lusail

El trazado de Lusail ha demostrado ser un escenario altamente favorable para la supremacía de Max Verstappen , quien ha dominado las ediciones recientes con el equipo Red Bull . Verstappen se impuso en Qatar en los años 2023, 2024 y 2025, y busca consolidar este dominio con su cuarto triunfo consecutivo en esta localidad esta próxima semana.

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Es importante recordar que esta pista es única en el calendario por su historial de ganadores limitados y por haberse perdido el evento en 2022 debido a la realización del Mundial de fútbol. En 2021, Lewis Hamilton fue el único piloto en romper la racha de otros ganadores al imponerse con el equipo Mercedes en la primera edición del Gran Premio en este circuito específico.

Expectativas y trayectoria reciente del argentino

La llegada a Qatar representa un hito de confianza para Franco Colapinto , quien ha igualado su mejor resultado de la temporada actual en la pista. A lo largo del campeonato, el piloto ha demostrado velocidad consistente, logrando dos sextos lugares destacados en Canadá y Las Vegas, que se suman a un séptimo puesto en Miami y otro en el Gran Premio de España disputado en Madrid.

Además de estos resultados, Colapinto cerró entre los diez primeros en Gran Bretaña e Italia con un noveno puesto, y completó el top 10 en China, Barcelona y Bélgica. Actualmente, el conductor acumula 35 puntos en la tabla general, ocupando el 12° lugar del campeonato mundial y mostrando un crecimiento progresivo en su adaptación a la máxima categoría del automovilismo.

Horarios oficiales y cómo ver la clasificación

La sesión de clasificación, conocida como Q1, Q2 y Q3, se disputará este sábado comenzando puntualmente a las 15:00 horas de Argentina. Para que los aficionados no pierdan ningún momento crucial de la preparación de los autos, la transmisión oficial estará disponible a través de plataformas como F1TV , Disney+ y Fox Sports .

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Las operaciones del día comienzan con la última sesión de entrenamientos libres que se iniciará antes de las 11:30 horas locales. La cadena de difusión oficial arrancará su cobertura un rato antes de este horario matutino, permitiendo a los espectadores seguir el desarrollo técnico de los equipos antes de que se lleve a cabo la sesión decisiva de la tarde para definir la parrilla de salida del domingo.