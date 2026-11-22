Conmebol define el formato de la Copa Sudamericana 2027 con cambios en la primera fase y cupos para Argentina y Brasil tras asegurar a 37 equipos.

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol) ha confirmado el desarrollo del certamen continental para la temporada 2027, detallando el reglamento y la distribución de los 37 espacios disputados por clubes del continente. Este anuncio estructural incluye modificaciones significativas en los cruces preliminares y deja claro que ocho formaciones están confirmadas mientras otras 29 han asegurado su participación en el torneo.

Primera fase eliminatoria por federaciones

La estructura competitiva mantendrá una fase nacional inicial seguida de la conformación de ocho grupos integrados por cuatro equipos cada uno, previo a los octavos de final. Sin embargo, se implementará un cambio importante en el modo de disputa de la ronda preliminar. Los clubes de todas las federaciones miembros, con la excepción exclusiva de los equipos argentinos y brasileños, disputarán llaves a doble partido de ida y vuelta contra rivales de su propio país.

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Esta nueva modalidad reemplaza el sistema de partido único utilizado en ediciones anteriores y determinará los cruces mediante un sorteo aleatorio. El objetivo inmediato de este formato es garantizar que al menos dos representantes de cada una de las federaciones participantes logren pasar a la fase de grupos, asegurando así la representatividad regional.

Mecanismo de clasificación de Argentina y Brasil

Argentina cuenta con seis plazas fijas en la fase de grupos que se asignan según la tabla general de la temporada 2026, excluyendo específicamente a los clubes ya clasificados para la Copa Libertadores 2027. La designación sigue un orden jerárquico estricto: la primera posición corresponde al primer clasificado general, la segunda al segundo, y así sucesivamente hasta la sexta plaza asignada al sexto lugar.

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La complejidad de este cálculo radica en que estos seis equipos aún mantienen posibilidades de acceder a la Copa Libertadores 2027. Si logran clasificar en esa competición de primer nivel, se liberarán cupos que se redistribuirán dinámicamente. En esta lógica, posiciones de la tabla anual como la quinta, sexta o séptima pueden variar su designación dependiendo de si el ganador del Clausura 2026 ingresa a la Libertadores por liberación de espacio.

Participantes confirmados de Bolivia y Chile

Bolivia define sus plazas mediante la tabla anual de la Primera División 2026 y el campeón de la Copa Bolivia. El cuarto puesto asegura un cupo, mientras que el octavo lugar garantiza su participación pero depende de los tres primeros puestos para acceder a la Copa Libertadores. En Chile, la sexta posición de la Primera División 2026 y el tercer puesto asegurado son claves, además de la serie Pre-Libertadores para determinar el cuarto representante.

La dinámica de clasificatoria también abarca a Colombia, Ecuador y los grandes mercados de Argentina y Brasil. En Ecuador, el sexto puesto de la fase final I de la Serie A 2026 es un punto de anclaje seguro que interactúa con la clasificación a la máxima competición continental. Esta estructura jerárquica busca equilibrar la competitividad entre las ligas nacionales.

Transición hacia la fase final del torneo

Los ocho ganadores de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2027 enfrentarán directamente a los ocho equipos clasificados segundos y a los ocho terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Estos últimos descenderán a esta eliminatoria de octavos, disputada a partido de ida y vuelta.

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Los ocho vencedores de estos cruces avanzarán directamente a la fase eliminatoria principal, donde se definirán los finalistas del certamen. Este intercambio de cupos entre la Copa Libertadores 2027 y la Copa Sudamericana 2027 maximiza la oferta de partidos para los clubes que no lograron el título continental en su respectiva competición.