Clasificación al Reducido Primera Nacional: Gallito, Ferro y resultados de cuartos

Resultados del Reducido de la Primera Nacional: El Gallito avanzó con Colegiales, Ferro derrotó a Godoy Cruz y se definen los cruces de cuartos de final.

El Club Atlético Aldosivi, conocido como El Gallito, logró igualar 1-1 ante Colegiales en el estadio Nuevo Francisco Urbano y aseguró su paso a la siguiente ronda del torneo Reducido de la Primera Nacional gracias a la ventaja deportiva obtenida durante la fase regular. El conjunto dirigido por Walter Otta enfrentó un inicio complicado en el Oeste, ya que Rodrigo Monserrat sorprendió abriendo el marcador local, lo que puso en riesgo inmediato la clasificación del equipo. La tensión aumentó hasta que Emanuel Iñíguez apareció para empatar el partido y salvar la ventaja previa.

Detalles del partido Aldosivi y Colegiales

El desenlace del encuentro en Mar del Plata fue clave para confirmar la permanencia de Aldosivi en la competencia eliminatoria. A pesar de la apertura temprana del anotador rival, la solidez defensiva y el uso de la ventaja deportiva fueron determinantes para no caer. Este resultado cierra una de las llaves más aguardadas del torneo, permitiendo que el elenco marplatense avance con seguridad a las instancias posteriores sin necesidad de desempates complejos.

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Ferro Carril Oeste derrota a Godoy Cruz

La situación fue muy distinta para Ferro Carril Oeste, quien recibió una dura noticia en Caballito al enfrentar a Godoy Cruz, un equipo ya instalado en la Liga Profesional. El Verde, golpeado emocionalmente por haber perdido de manera agónica la posibilidad de disputar la final por el primer ascenso, debió contener la derrota gracias a un tanto de Fabricio Rojas. Sin embargo, el gol estuvo envuelto en una fuerte polémica debido a una jugada previa donde el árbitro Maximiliano Manduca no vio dos manos claras de Fabricio Rojas.

Polémica arbitral y sanciones futuras

La actuación del árbitro Maximiliano Manduca en el partido entre Ferro Carril Oeste y Godoy Cruz generó un intenso debate en torno a la aplicación de las reglas. La omisión de la falta de manos en la jugada que derivó en el gol de Fabricio Rojas ha sido señalada como un error grave que podría tener consecuencias disciplinares. Esta decisión arbitral añade una capa de incertidumbre al resultado y prepara el terreno para futuras resoluciones del Tribunal de Disciplina.

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Cruces de cuartos de final pendientes

La definición de los cruces de cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional permanece a la espera del fallo oficial entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú. A la espera de lo que resuelva el Tribunal de Disciplina respecto del encuentro suspendido, los emparejamientos probables son Tristán Suárez frente a Gimnasia y Tiro, Atlanta contra Ciudad de Bolívar, Deportivo Morón ante Colón y Madryn frente a Gimnasia de Jujuy. Estos resultados sitúan a Tristán Suárez de lleno en la pelea por el segundo boleto a la máxima categoría.

Reacciones y contexto del torneo

El DT de Tristán Suárez comparó la penalización que le cobraron a su rival con el agarrón de Di Lollo a Otamendi y criticó duramente la actuación de Ramírez. Estas declaraciones reflejan el alto nivel de tensión y la importancia de cada decisión arbitral en un torneo tan definido como el Reducido. Los equipos restantes buscan consolidar su posición mientras esperan la resolución final de los organismos competentes para conocer sus rivales definitivos.