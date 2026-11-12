Clara Presta estrena 'Folclorito': Piano y folklore en San Martín

La pianista cordobesa Clara Presta presenta su nuevo disco 'Folclorito' grabado en Madrid. Una fusión de folklore argentino y piano que se escucha en Buenos Aires.

La pianista y compositora cordobesa Clara Presta presenta este sábado el lanzamiento de su nuevo disco titulado Folclorito. El evento musical se llevará a cabo a las 17:00 horas en la Sala Luis de Tejeda del Teatro del Libertador San Martín. Esta presentación forma parte de una celebración colectiva que honra la trayectoria artística de la intérprete.

Grabación histórica en Madrid con Mapa Records

Folclorito fue grabado en vivo en Madrid durante un período de quince días. La artista independiente logró este logro gracias a un productor vinculado al reguetón y a las ligas urbanas que cedió las instalaciones del estudio de forma gratuita. El sello discográfico Mapa Records, asociado a Rimas, financió la producción en vinilo y apoyará la gira posterior. La grabación representa un hito para la músico que cumple cuarenta años recuperando la memoria de su infancia durante este proyecto.

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Fusión de folklore argentino con piano acústico

El álbum propone una travesía sensible entre piezas instrumentales y temas cantados. Las invitadas Miryam Latrece, colaboradora habitual de Jorge Drexler, y Lola Parda, exintegrante de Perotá Chingó, participan en las vocalizaciones. La pianista describió la obra como una expresión que balancea picardía y ternura. Respecto a la estructura del disco, Clara Presta indicó que la palabra posee una cercanía inmediata y afectiva con quien escucha, por lo que decidió intercalar temas instrumentales con canciones.

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Impulso de Jorge Drexler y La Colmena

El proyecto recibió un empujón anímico fundamental de Jorge Drexler en el festival de La Serena en Uruguay. Drexler aconsejó a la artista realizar el disco de piano folklórico inmediatamente, señalando que pocos están produciendo ese estilo actualmente. Lisandro Mansilla, compañero de camada en La Colmena junto a los Toch, también contribuyó al proyecto. Mansilla estaba grabando su segundo disco en el estudio de Madrid e invitó a Clara Presta a participar previamente. Martín Bruhn y el propio Laicha se sumaron como coproductores y fuentes de afecto durante la creación.

Impacto real para la música independiente en Buenos Aires

El concierto del sábado en la Sala Luis de Tejeda constituye el acto de estreno oficial del material discográfico. Los asistentes podrán experimentar la sonoridad del piano acústico grabado en vivo, diseñada para respirar con holgura. La alternancia entre virtuosismo pianístico y calidez vocal permite que el mensaje poético abrace al receptor sin ser ahogado. La producción de Mapa Records incluye una gira planeada para el próximo año en España, consolidando la expansión internacional de la artista cordobesa.