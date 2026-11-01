Clara Badino y el mindfulness en La Cumbre: salud, conciencia y desintoxicación mental

Clara Badino, pionera del mindfulness en Argentina, explica cómo superar la insatisfacción y la ansiedad mediante la conciencia plena en La Cumbre.

Clara Badino, reconocida especialista en mindfulness instalada en la localidad cordobesa de La Cumbre, ofrece una reflexión profunda sobre el estado actual de la sociedad moderna. A sus 77 años, esta pionera del bienestar en Argentina analiza cómo la cultura occidental, obsesionada con la velocidad y el consumo desmedido, ha generado un ciclo de insatisfacción permanente. Su enfoque no se basa en técnicas respiratorias forzadas, sino en un estado de conciencia que permite presenciar la realidad tal como ocurre, sin la narrativa mental que suele distorsionarla. Badino explica que la mente occidental está entrenada para vagar constantemente entre el pasado y el futuro, lo que la convierte en una fuente principal de estrés y desregulación emocional.

Definición de mindfulness y la narrativa mental

La experta distingue claramente el mindfulness de otras prácticas como la visualización o la concentración focalizada. Define esta disciplina como un estado de presencia donde se observa lo que sucede en el momento exacto, sin añadir juicios o historias personales al evento. Ilustra su punto con un ejemplo cotidiano: si dos personas ven a alguien tropezar y caer, cada una inventará una razón distinta, como un escalón oculto o pantalones que enredan. Badino argumenta que estos juicios son narrativas que nos alejan de la realidad objetiva. La práctica meditativa consiste en restaurar recursos innatos, como el discernimiento, que es la capacidad pura de diferenciar los hechos de las interpretaciones. Este cambio en el lenguaje, de uno basado en la comparación a uno basado en la diferenciación, permite establecer una relación más sana y consciente con el entorno inmediato.

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Al lograr esta claridad percptica, la persona puede evaluar si tiene la capacidad de modificar la situación. Si es posible, decide cómo actuar; si no, decide cómo procesar y transitar la experiencia. Todo el proceso depende de la manera en que la conciencia elige relacionarse con el suceso. Badino subraya que no hay nada que buscar afuera, ya que la solución reside en restaurar la propia capacidad de observación consciente. Esta práctica no busca eliminar los pensamientos, sino cambiar la relación con ellos, permitiendo que la mente se estabilice en el presente. De esta forma, se reduce el impacto de los pensamientos anticipatorios, que Badino identifica como uno de los estresores más comunes en la actualidad, capaces de llevar a una persona a un estado absoluto de desregulación emocional.

Transición personal desde la enfermedad grave a la vitalidad plena

La trayectoria de Clara Badino está marcada por una transformación radical originada en la crisis de salud. A los 38 años, ya casada y madre de cinco hijos, enfrentó una temporada de grave desnutrición. No era por falta de ingesta alimenticia, sino porque su cuerpo no asimilaba lo que consumía. Esta condición física se agravó debido a una situación familiar crítica, ya que su esposo padecía una enfermedad muy grave que, poco tiempo después, le costó la vida. Badino describe su estado emocional en ese período como calamitoso, señalando que carecía de los conocimientos que posee hoy y que, hace 45 años, existía mucho menos apoyo especializado para este tipo de enfermedades complejas. La internación hospitalaria se convirtió en el escenario de una toma de conciencia monumental que cambiaría el rumbo de su existencia.

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Durante su recuperación, Badino experimentó un cambio profundo en su percepción de la vida. Recordó que su madre solía invitarla a viajar para distraerse, pero ella rechazaba la idea por sentirse enferma. Sin embargo, en una tarde específica en la que no hubo visitas, ocurrió un cambio interno abrupto. Siente que como si se hubiera corrido un telón, permitiendo que tuviera una percepción completamente diferente del proceso de existir. Comenzó a notar los colores con mucha más nitidez y se dio cuenta de que, a pesar de sentirse vieja, apenas tenía 38 años. Esta revelación le permitió distinguir claramente entre apostar a la muerte en vida, como percibía que hacía su esposo, y apostar a vivir plenamente, una decisión que tomó para sí misma.

El poder de la mente consciente en la salud y el bienestar

Badino atribuye su recuperación y su posterior ausencia de enfermedades graves a la inversión consciente de su energía mental. Comprendió que toda la energía que había gastado en enfermarse de manera inconsciente podía ser revertida y utilizada para promover la salud de manera deliberada. Desde ese momento, nunca volvió a enfermarse con las mismas patologías severas que anteriormente la pusieron al borde de la muerte. Este episodio le enseñó que la mente tiene un poder significativo sobre el cuerpo y el estado de bienestar general. Al decidir conscientemente promover la salud, eliminó los factores internos que contribuían a su deterioro físico. Esta experiencia validó su creencia de que la enfermedad no es un destino inevitable, sino un proceso que puede ser gestionado a través de la conciencia.

En la actualidad, Badino utiliza su plataforma para educar sobre la importancia de la presencia mental como antídoto contra la insatisfacción humana. Sostiene que la insatisfacción es un producto muy rentable en la sociedad actual, alimentado por la abundancia de información sesgada y la velocidad de la vida moderna. Su mensaje central es que la verdadera paz y salud provienen de estar presente en el momento, observando sin juicios y actuando con discernimiento. Al dejar de alimentar estados emocionales negativos como el mal humor, se pueden evitar que se conviertan en rasgos permanentes de la personalidad. La práctica de la conciencia plena se presenta así no como una técnica más, sino como una forma fundamental de habitar la realidad, recuperando el control sobre la propia experiencia vital y la percepción del mundo.