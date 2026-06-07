Clarín prepara una cobertura completa del Mundial 2026

Clarín, el diario deportivo más importante de Argentina, ha preparado una cobertura completa del Mundial 2026 que abarcará enviados y columnistas especiales, herramientas digitales y una guía más completa de los equipos participantes.

El Mundial más grande de la historia: toda la Copa minuto a minuto, los 1248 jugadores y estadísticas en vivo A los enviados y columnistas especiales se suman herramientas digitales para no perderse detalles del torneo.

LA COBERTURA DE CLARÍNA los enviados y columnistas especiales se suman herramientas digitales para no perderse detalles del torneo. Partidos y estadísticas en vivo y la guía más completa de los 48 equipos que van por la gloria. Con tres países como anfitriones por primera vez, con 48 selecciones y 194 partidos el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo jueves 11 de junio será el más grande la historia.

Yprepara una cobertura que abarca enviados especiales, columnistas, corresponsales en distintos lugares del planeta y herramientas digitales para palpitar y seguir la Copa del Mundo si perder ningún detalle. En la edición impresa, habrá un suplemento diario con toda la información, el análisis y contenidos originales. Diego Provenzano fue el adelantado de los enviados deal Mundial. Desde la semana pasada se encuentra en Kansas City, donde la Selección Argentina tiene su bunker y donde el diario montó una redacción.

Desde allí acompañará al equipo de Scaloni en la gira previa que arrancó ayer en Texas con el amistoso ante Honduras y seguirá el martes en Alabama con el compromiso ante Islandia. Junto a él también viajó el reportero gráfico Juano Tesone, a cargo de toda la cobertura audiovisual. Ambos cubrirán el día a día de la Selección y todo el recorrido del equipo que, en la primera fase, tendrá dos partidos en Dallas y uno en Kansas City.

, Maximiliano Uría, arrancará su cobertura en México con el partido inaugural entre el local y Sudáfrica y seguirá a otros potenciales candidatos al título como Francia y Brasil. Y se sumará a Provenzano y Tesone en los partidos de Argentina para tener todos los detalles de cada presentación de la Selección.

Además, en clarin.com se realizará la cobertura minuto a minuto de todos los partidos del Mundial. El análisis del especialista estará a cargo de Pedro Troglio. Integrante de la Selección en el Mundial 90 y hoy DT de Banfield tendrá su columna “El ojo de Troglio” en la que contará desde su experiencia cómo se vive un Mundial desde adentro y analizará con su visión de técnico la previa y el post de cada partido de Argentina.

La actriz y comediante Dalia Gutman se sumará a clarin.com con la columna “El Mundial que no miramos”, un particular mirada de la no fanática del fútbol en un momento especial donde (casi) todos hablan de fútbol y miran todos los partidos. La cuenta regresiva de la gran cobertura había arrancado a fines de mayo con el lanzamiento de , la trivia para especialistas que presentaron Clarín y MG y en la que hay un auto 0 km y muchos premios más en juego.

Todavía hay tiempo para sumarse: hay que ser usuario registrado o suscriptor de clarin.com. El Mundialista es parte de una serie de productos queofrece a sus lectores para disfrutar y potenciar la experiencia del Mundial 2026. Se trata de un juego de preguntas y respuestas pensado especialmente para quienes viven el fútbol no solo con pasión, sino también con datos.

Y si de datos se trata, esta semana estará online la guía más completa del Mundial, con los datos y la descripción de los 1.248 jugadores que participarán del certamen. Además, el análisis de las fortalezas y debilidades de cada una de las 48 selecciones y la camiseta titular y suplente de cada equipo.

Finalmente, clarín.com sumará una herramienta adicional: Mundial Pocket estará online con toda la información del Mundial en tiempo real. Desde los resultados y las estadísticas en vivo de cada partido a las tablas y la agenda completa del torneo.

Además, contará con encuestas para votar al mejor jugador del día, las efemérides y el juego “Ponete la camiseta”, en el que subiendo una foto cualquier usuario se puede convertir en un avatar de un jugador de la selección





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