El gobierno porteño licita 9 paradores en parques de Buenos Aires. Inversión privada, permisos de 5 años y criterios de sustentabilidad definen la nueva etapa de gastronomía pública.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó la segunda etapa de su plan para la revitalización de espacios públicos mediante la apertura de una licitación oficial para la instalación de nueve nuevos paradores gastronómicos. Esta medida, publicada el 24 de noviembre en el Boletín Oficial porteño por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, busca integrar la oferta culinaria con la experiencia recreativa en parques estratégicos de diversos barrios.

La convocatoria tiene como objetivo principal fomentar la inversión privada en infraestructura pública bajo un modelo de colaboración donde el concesionario asume los costos de construcción, mantenimiento y operación. Los permisos de uso otorgados por esta licitación tendrán una vigencia exacta de cinco años, garantizando la estabilidad operativa para los emprendedores seleccionados.

Also read Primer festival de folklore en Buenos Aires convoca a más de 35 mil personas

Estrategia de Inversión y Plazos

La Dirección General Concesiones y Permisos, con sede en la avenida Martín García 346 en el segundo piso, es el organismo encargado de gestionar este proceso competitivo. El plazo de presentación de ofertas finalizará el 22 de diciembre a las 11, hora en la cual también se procederá a la apertura de sobres a las 11.30. Los interesados pueden coordinar visitas técnicas a los sitios disponibles mediante el correo concesiones@buenosaires.gob.ar hasta cinco días antes de la apertura oficial.

El modelo económico propuesto requiere que la inversión inicial corra enteramente por cuenta del oferente ganador, quien debe detallar las fuentes de financiamiento y demostrar solvencia económica mediante documentación contable y antecedentes empresariales con una antigüedad mínima de tres años en la actividad. El canon base mensual comenzará a devengarse únicamente una vez amortizada la inversión realizada en obras, instalaciones y puesta en valor del espacio.

Advertisement

Ubicaciones y Canones Mínimos

El concurso abarca nueve espacios distribuidos en siete barrios clave: Núñez, Saavedra, Belgrano, Palermo, Caballito, San Telmo y Mataderos. Cada parque constituye un renglón independiente, permitiendo a los licitadores presentar ofertas por uno o varios espacios simultáneamente, siendo evaluados de manera separada. En el Parque de los Niños, ubicado en Núñez, el canon base mensual se fija en $2,32 millones.

En la zona de Saavedra, se incluyen el Parque Padre Carlos Mugica y el Parque General Paz, mientras que en Palermo se licita el Parque Las Heras con un canon mínimo idéntico al de Núñez, de $2,32 millones. Para el Parque Lezama en San Telmo, el piso se establece en $1,37 millones mensuales, y en Mataderos, para el Parque Doctor Juan Bautista Alberdi, el valor base es de $1,31 millones mensuales.

Criterios de Sustentabilidad y Diseño

La evaluación de propuestas otorga una prioridad máxima al diseño arquitectónico y a la sustentabilidad ambiental, bajo un sistema de puntaje que alcanza un máximo de 40 puntos, requiriendo al menos 14 para ser considerado. El anteproyecto y el diseño integral pueden sumar hasta 20 puntos, seguidos por la inversión y financiamiento con 10 puntos, y antecedentes empresariales con 5 puntos.

Se otorgan 5 puntos adicionales por el programa de sustentabilidad, incentivando la incorporación de paneles solares, sistemas de reutilización de agua de lluvia o grises, y la separación de residuos secos y húmedos. Estos requisitos buscan integrar las edificaciones con la integración urbana, la accesibilidad y la compatibilidad con el uso público, asegurando que los paradores envasados y servidos cumplan con estándares modernos de eficiencia.

Advertisement

Impacto Urbano y Próximos Pasos

Esta iniciativa representa la continuidad de una política pública que ya adjudicó 16 espacios similares en una convocatoria anterior, demostrando la viabilidad del modelo. Los canonizados deberán mantener el funcionamiento comercial, las habilitaciones y el mantenimiento edilicio durante toda la vigencia del contrato. La Ciudad evaluará cada propuesta para asegurar que cumpla con los requisitos técnicos y ambientales antes de otorgar la ubicación final definitiva.