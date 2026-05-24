Ciudad de Bolívar, un equipo cada vez más grande en la Primera Nacional

La liga argentina, la Primera Nacional, continúa con su historia en la Isla Maciel gracias a la brillante actuación de Ciudad de Bolívar en el torneo.

El vestuario de las Águilas, a puro festejo. Desde apenas cinco años en el fútbol , Ciudad de Bolívar pasó del Regional Amateur al más alto de la PN y aspira jugar en la Liga Profesional.

A puro festejo, ha sabido convertirse en una potencia del vóley argentino y recientemente ha comenzado a competir en torneos de fútbol. Esta vez, dio otro paso gigante, mostrando una identidad clara y una solidez que los transformaron en uno de los equipos más difíciles de enfrentar del campeonato.

El conjunto bonaerense es el que menos perdió en toda la Primera Nacional, con apenas una derrota, y además se destaca por tener una de las defensas más firmes del torneo, con apenas nueve goles recibidos. En la Isla Maciel, volvió a dejarlo en evidencia con un partido duro y parejo, en el que Ciudad de Bolívar golpeó en el momento justo gracias al tanto del complemento y después sostuvo la ventaja con autoridad para quedarse con los tres puntos fundamentales.

La victoria no sólo le permitió superar a San Telmo sino también mirar a todos desde arriba y confirmar que ya dejó de ser una sorpresa para convertirse en un serio candidato. A pesar de haber sido un proyecto que apenas hace unos años parecía imposible, Ciudad de Bolívar sigue creciendo a pasos agigantados, alimentando una ilusión que hace solo unos años parecía también imposible





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