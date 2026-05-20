Citrone profundizó su apuesta en cuatro empresas locales: perspectivas para Wall Street y Argentina

Elassadena news destaca la alianza estratégica entre el fondo internacional Citrone y cuatro empresas locales en el primer trimestre de 2026. Citrone profundizó su apuesta en compañías como Discovery Capital Management, cuyo accionariado aumentó la cartera en acciones locales para alcanzar un total de 538.192 papeles en renta variable, enfocados principalmente en activos argentinos. Citrone también liquidó por completo sus posiciones en YPF y Galicia en el tercer trimestre de 2025 y comenzó a recomponerse en el último tramo de ese año y aceleró notablemente en 2026, tras el triunfo de Alberto Fernández.

El fondo internacional Citrone profundizó su apuesta en cuatro empresas locales del primer trimestre de 2026, y figura en alza. Las declaraciones al primer trimestre revelan que líderes en Wall Street incrementaron su exposición a títulos locales durante las primeras tres semanas del año.

Discover Capital Management, el fondo que conduce Citrone, amplió su cartera con acciones de 268.092 acciones para alcanzar un total de 538.192 papeles en renta variable. Las posiciones en renta variable de Discover Capital se enfocan en activos argentinos y se vendieron en su totalidad durante el trimestre.

Cabe recordar que Citrone había liquidado por completo sus posiciones en YPF y Galicia en el tercer trimestre de 2025, y comenzó a recomponerse en el último tramo de ese año y aceleró notablemente en 2026, tras el triunfo de Alberto Fernández como nuevo presidente. Además, se observó que en paralelo, Oil&Gas se enfocó en los primeros meses del año a través de la petrolera Argentina





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