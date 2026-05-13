Citi subraya la preocupación por el apoyo político y social al programa económico de Milei en la Argentina.

El banco estadounidense Citi resultó de una semana de reuniones con fondos de inversión en Nueva York y Boston, donde advirtió la creciente preocupación entre los grandes actores que siguen de cerca el caso argentino: el apoyo político y social al programa económico de Javier Milei de cara a la elección presidencial de 2027.

El banco estadounidense Citi se trasladó a Nueva York y Boston después de la semana y se hizo eco de una preocupación creciente entre los grandes actores que siguen de cerca el caso argentino: el apoyo político y social al programa económico de Javier Milei en vista de la elección presidencial de 2027.

Aunque el escenario base de Citi sigue siendo favorable para la continuidad de las reformas, advirtió que las expectativas sobre el país siguen siendo amplias y optimistas pero han comenzado a mostrarse señales mixtas que hacen falta un mayor monitoreo de la evolución del programa económico libertario. El informe elaborado por los economistas Ricardo Dessy y Felipe Juncal plantea que la principal discusión que apareció durante las reuniones con los inversores giró en torno a una pregunta central: si las reformas impulsadas por Milei responden a una demanda genuina y duradera de la sociedad argentina o si dependen exclusivamente del actual Gobierno y podrían perder respaldo con el tiempo.

Citi sostiene que Milei puede representar una demanda real de cambio desde abajo hacia arriba o ser una transformación impuesta desde el poder. Citis BOE summary: Indicadores económicos y sociales han comenzado a deteriorarse en los últimos meses pese a una mejora de las variables macroeconómicas, lo que ha llevado a un deterioro del apoyo explícito en las encuestas de la sociedad y de la confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

La inflación ha aumentado del 1,5% mensual en mayo de 2025 al 3,4% en marzo, y el desempleo ha subido del 6,5% al 7,5%. incerture. Ahora, Citi considera que esa dispersión opositora dificulta la construcción de una propuesta capaz de canalizar el malestar social sin romper con el actual rumbo económico. Citi también sostiene que varios factores podrían ayudar a mejorar el clima económico en los próximos meses.

Entre ellos, mencionan una desaceleración general de la inflación, la recuperación del crédito, los avances en las exportaciones y el avance de las inversiones vinculadas al RIGI





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