Ciro Messi anota un golazo en Inter Miami y celebra con estilo

El menor de los hijos de Lionel Messi fue clave en la remontada de la Sub 8 de las Garzas y celebró con una particular puesta en escena.

El golazo de tiro libre de Ciro Messi en Inter Miami : definición perfecta y festejo viral. El menor de los hijos de Lionel Messi fue clave en la remontada de la Sub 8 de las Garzas y celebró junto a sus compañeros con una particular puesta en escena.

En la semifinal de la Dreams Cup, para la categoría Sub 8, encabezó la clasificación de su equipo a la definición del torneo. La acción que generó repercusión llegó con una pelota parada cerca del área. El pequeño delantero ejecutó el remate por encima de la barrera y dejó sin chances al arquero, que apenas pudo mirar cómo la pelota terminaba dentro del arco. La reacción de sus compañeros fue inmediata y todos corrieron a abrazarlo en plena cancha.

Después de la conquista apareció el detalle más comentado del festejo. Uno de los chicos le alcanzó unos lentes de sol, Ciro se los puso y posó con los brazos cruzados, mientras el resto del plantel imitaba la celebración. La propia Academia de las Garzas compartió el video en sus redes oficiales junto a un mensaje cargado de entusiasmo: “A la final con estilo. Remontada increíble de nuestros U8 en las semifinales.

¡Queda el último esfuerzo, muchachos! ”. En esta oportunidad, hubo un detalle de su golazo que llamó la atención: la definición fue con la pierna derecha, a diferencia del perfil zurdo que marcó la carrera del capitán de la Selección Argentina. Más allá de eso, el chico ya mostró recursos con ambos perfiles en distintas competencias de la academia.

Además, suele compartir cancha y festejos con Lautaro Suárez, hijo de Luis Suárez, quien también integra el plantel infantil del Inter Miami. La presencia de la familia alrededor del club es cada vez más habitual. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo acompañaron a sus hijos durante el certamen, mientras que Thiago también tuvo motivos para celebrar. Actualmente, los tres hijos del capitán argentino forman parte de distintas divisiones juveniles de la institución.

El vínculo de los Messi con Inter Miami se fortalece tanto dentro como fuera de la cancha, con participación activa en cada categoría del club





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