Ciro Fontana actuó inesperadamente en un evento que recreó el histórico bar Ma Baker en Ciudad Jardín, rindiendo tributo a la infancia musical de Los Piojos y a Daniel Buira.

En un acto que capturó la esencia de la nostalgia y la comunidad, el reconocido cantante Ciro Fontana participó de un evento especial en el barrio Ciudad Jardín, reencuentro que marcó el regreso de su voz al espacio donde inició su trayectoria artística. Diversas décadas después de su primera presentación como vocalista, Fontana volvió a pisar el mismo escenario, esta vez como parte de un homenaje que buscó preservar la memoria del icónico bar Ma Baker y la historia musical de la zona. La noche, cargada de emoción y recuerdos, permitió a los asistentes revivir los orígenes de una de las bandas más emblemáticas de la música rock nacional.

Recreación histórica en bicicletería de Ciudad Jardín

El espacio central de la jornada fue el local de Rodados Ballester, ubicado en De los Jacarandaes 3029, un inmueble donde antiguamente funcionaba el legendario bar Ma Baker. Con el objetivo de transportar a los asistentes a la época dorada de los comienzos de la banda, el comercio realizó una transformación completa de su estética. Las bicicletas, elementos principales del negocio actual, fueron retiradas temporalmente para dar paso a una ambientación que evocaba la atmósfera del antiguo establecimiento cultural.

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La decoración incluyó paredes pintadas de rojo intenso, elementos visuales alusivos y bolsas identificadas con la marca Ma Baker Inmersiva, diseñadas para reconstruir el espíritu del lugar. Esta iniciativa permitió recuperar la identidad visual que tuvo el sitio fundamental en los primeros pasos de Los Piojos. La intención fue clara: ofrecer una experiencia inmersiva que conectara a la generación actual con los antecedentes históricos del grupo y con la infancia del propio cantante en este barrio de Ciudad Jardín.

Llegada inesperada de Ciro Fontana al micrófono

Lo que parecía un concierto tributo a la memoria se transformó en un momento histórico cuando Ciro Fontana apareció sorpresivamente durante la jornada. Los asistentes habían recibido una invitación que anticipaba una sorpresa especial, pero la presencia del cantante no fue parte del programa previsto por el público general. Fontana se acercó al micrófono con naturalidad, demostrando su vínculo profundo con la comunidad y con la historia que se estaba celebrando, convirtiéndose en el punto culminante de la velada.

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El artista recordó con precisión que aquel fue el lugar de su primera actuación como cantante, un momento en el que no había mucha concurrencia. Según sus propias palabras, la audiencia inicial consistía en apenas veinte o treinta personas, un contraste significativo con el impacto cultural que la banda alcanzaría años más tarde. Este detalle subraya la humildad de los inicios y la importancia de pequeños espacios barriales en el desarrollo de carreras musicales de gran envergadura en el contexto del rock argentino.

Homenaje a Daniel Buira y la escuela de percusión

La jornada también estuvo dedicada a honrar la memoria de Daniel Buira, baterista legendario y amigo íntimo del barrio. Buira, quien integró Los Piojos desde los primeros años del grupo hasta el año 2000, dejó una huella imborrable en la identidad musical de la banda, especialmente por su incorporación de ritmos rioplatenses como la murga y el candombe. Su aporte fue fundamental para definir el sonido único que caracterizó a la formación a lo largo de su carrera exitosa.

Buira fundó en 1995 la escuela de percusión que lleva su nombre, una institución que actualmente reúne a más de 900 alumnos y 30 profesores distribuidos en distintas sedes del país. La participación de representantes de esta escuela tuvo un significado especial dentro de la noche, manteniendo vivo el legado educativo y musical del baterista. Además, Buira fue parte de los conciertos que marcaron el regreso de Los Piojos durante 2024 y 2025, donde compartió el escenario con Ciro Fontana en presentaciones de gran éxito.

Impacto cultural y recuerdos de Ma Baker

El bar Ma Baker, situado en De los Jacarandaes 3029, representa un circuito que reúne distintos puntos relacionados con la historia musical de la zona. Sus alrededores conservan varias referencias a la trayectoria de la banda y a la infancia de Fontana, quien asistió a instituciones locales durante su juventud. En el establecimiento, Buira invitó a Fontana a participar de los ensayos de su grupo, que ya se llamaba Los Piojos. Cuando Micky volvió a hacerse cargo del instrumento, Ciro pasó a tocar la armónica, antes de terminar convirtiéndose en el cantante de la formación.

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La nostalgia de la velada se completó con la difusión de un video inédito por parte de la banda, en el que Buira expresaba su emoción por volver a tocar sus canciones. El baterista declaró que fue tremendo, hermoso y una felicidad total, enfatizando que no podía dejar de estar feliz cuando interpretaba cada tema. Este mensaje, junto con la presencia de Fontana, consolidó el evento como un punto de inflexión para recordar la importancia de las raíces barriales en la música argentina.