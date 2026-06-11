CIPCE solicita expediente de inteligencia financiera para analizar Adorni por presunto lavado de activos

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente hoy a la Unidad de Información Financiera (UIF) que abra un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial y eventualmente denunciar ante la Justicia penal por presunto lavado de activos al jefe de Gabinete. El pedido se basa en una serie de elementos que ameritan un escrutinio reforzado, como la compra de una vivienda en un barrio privado y un departamento en Buenos Aires, la tenencia de sumas significativas de dinero en efectivo, viajes en aeronaves privadas y operaciones crediticias no bancarias.

El CIPCE solicitó formalmente hoy a la UIF que abra un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial y eventualmente denunciar ante la Justicia penal por presunto lavado de activos al jefe de Gabinete.

El pedido se basa en una serie de elementos que ameritan un escrutinio reforzado, como la compra de una vivienda en un barrio privado y un departamento en Buenos Aires, la tenencia de sumas significativas de dinero en efectivo, viajes en aeronaves privadas y operaciones crediticias no bancarias. Además, Adorni admitió haber ocultado dinero en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024, siendo ese capital del orden de los US$500.000.

El CIPCE citó testimonios de quienes declararon ante la Justicia federal que indicían que al menos una de las operaciones inmobiliarias no habría sido escriturada por su valor real, lo que podría encuadrar en maniobras de simulación susceptibles de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos. El CIPCE también contextualizó su petición en el contexto internacional, destacando que la Argentina se encuentra bajo seguimiento reforzado del GAFI y que una actuación «diligente y oportuna» de la UIF en casos que involucren a funcionarios de alto rango constituye una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales





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