Cinthia Fernández vende su sala de escape por inestabilidad económica y nuevos proyectos profesionales; Matías Defederico se reinventa como entrenador

La mediática argentina Cinthia Fernández ha vendido su participación en una sala de escape debido a la crisis económica tras el bloqueo de sus Instagram y a su deseo de enfocarse en el Derecho. Simultáneamente, su expareja Matías Defederico dejó el fútbol profesional para convertirse en director técnico de Buenos Aires City FC, luego de resolver un conflicto legal por alimentos.

Según informaciones recientes, la figura pública Cinthia Fernández ha vendido su participación en una sala de escape , un emprendimiento que formaba parte de sus proyectos empresariales.

La decisión fue anunciada en un programa de televisión, donde se detallaron los motivos detrás de esta venta. Uno de los factores clave fue la inestabilidad económica que Fernández experimentó después del cierre de sus cuentas en Instagram, situación que afectó directamente sus ingresos y la gestión de sus negocios.

Además, se señaló que el proyecto de la sala de escape demandaba una dedicación constante de tiempo y esfuerzo, algo que la mediática ya no está dispuesta a asumir en su etapa actual. Según el periodista Luis Ochoa, la determinación también está vinculada a los nuevos objetivos profesionales de Fernández, particularmente su reciente enfoque en los estudios de Derecho.

Por lo tanto, ha optado por reordenar sus prioridades, desprenderse de un negocio que le consumía muchos recursos y concentrarse en proyectos que considera más relevantes para su futuro. En otro orden de cosas, la vida personal de Fernández también ha sido tema de cobertura, específicamente en relación con su ex pareja, Matías Defederico. El exfutbolista ha reducido su perfil público tras los escándalos legales y mediáticos que rodearon su separación.

Un conflicto legal respecto a la cuota alimentaria para sus hijas se resolvió en febrero de 2024, tras lo cual Defederico pudo mostrar una imagen más estable en redes sociales y compartir momentos con sus hijas sin comentarios malintencionados. Aunque se conoce poco sobre su vida privada actual, se reveló que Defederico continúa vinculado al fútbol como director técnico del club Buenos Aires City FC, cargo que asumió en octubre del año anterior.

Su designación fue recibida con entusiasmo por la institución, que destacó su llegada como un refuerzo a la visión de desarrollo e identidad del equipo





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