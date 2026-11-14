Cine Paradiso Villa Elisa: El albañil que mantiene viva la sala con más de 15.000 proyecciones

Omar Borcard, jubilado de 72 años en Villa Elisa, conserva el Cine Paradiso. Con más de 15.000 funciones y un esfuerzo personal notable, este proyecto cultural desafía la crisis para seguir proyectando cine para la comunidad entrerriana.

En la localidad entrerriana de Villa Elisa, Omar Borcard mantiene viva la memoria cinematográfica del pueblo a través del Cine Paradiso, la única sala operativa restante después del cierre definitivo del histórico Cine Mitre en 1986. Este jubilado de 72 años, quien se dedica personalmente a cada aspecto del funcionamiento, ha registrado más de 15.000 proyecciones desde que reinició sus actividades, demostrando una resiliencia extraordinaria frente a las difíciles condiciones económicas y demográficas de la zona.

La historia de supervivencia de la sala

La primera edición de este cine fue construida con las propias manos de Omar Borcard en el año 2000, tras cinco años dedicados exclusivamente a la obra física. Sin embargo, una disputa familiar en junio de 2010 obligó a la venta del terreno donde se ubicaba la estructura, resultando en la demolición del espacio que tanto le había costado levantar. Este evento marcó un punto de inflexión crítico que pudo haber acabado con el proyecto para siempre.

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Frente a este revés devastador, Omar decidió no perder energía en la lamentación y canalizó su fuerza de voluntad en edificar una nueva sala en menos de un año. Esta segunda etapa se vio facilitada por una reducción en su actividad laboral diaria debido a fuertes dolores en la espalda, lo que le permitió dedicar más tiempo a la construcción. Desde entonces, ha mantenido la sala en funcionamiento ininterrumpido durante quince años consecutivos.

Detalles operativos y el esfuerzo diario

El Cine Paradiso se encuentra ubicado en un terreno adyacente a la vivienda de Omar Borcard y su esposa, Teresa, sobre la calle Alvear. El acceso a la sala se realiza a través del garaje de la casa y continúa bajo techo hasta llegar al espacio principal. La instalación cuenta con una pantalla de cuatro metros de ancho por tres de largo y utiliza un proyector especializado para reproducir películas en formato DVD.

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Cada fin de semana, Omar realiza tareas meticulosas de mantenimiento para garantizar la calidad de la experiencia. Limpiar las butacas, barrer los pasillos y pulir el equipo de proyección son actividades que realiza con gran parsimonia y dedicación. Las butacas que utiliza actualmente fueron ofrecidas en comodato por el ex cine Mitre, vinculando históricamente este nuevo espacio con la tradición cinematográfica anterior de la localidad.

La asequibilidad es un pilar fundamental de la operación, ya que Omar cobra dos mil pesos por la entrada general y solo mil peso para los estudiantes. Ante la situación de vulnerabilidad económica, no se cobra a quienes no tienen recursos, priorizando el acceso cultural sobre cualquier beneficio financiero. Esta política refuerza el carácter comunitario del espacio en un pueblo de 12 mil habitantes donde la gente suele ser reservada y prefiere otras formas de entretenimiento cuando sale de casa.

El impacto emocional y el legado cultural

La pasión de Omar Borcard por el cine tiene sus raíces en su infancia, cuando trabajaba como canillita a los diez años. Revistas como Radiolandia y películas protagonizadas por Palito Ortega, específicamente 'Mi primera novia' y 'Los muchachos de mi barrio', despertaron su interés inicial. Esta fascinación inicial evolucionó hasta convertirse en un proyecto de vida que define su identidad y felicidad personal.

La sala funciona como un punto de encuentro social, recibiendo regularmente excursiones escolares de niños de pueblos entrerrianos que ven una película por primera vez. Omar encuentra profunda satisfacción en observar la hipnotización del público, especialmente cuando nota sonrisas de felicidad en los más jóvenes. Se identifica emocionalmente con los personajes Alfredo y Toto de la película 'Cinema Paradiso', reflejando la naturaleza humildemente amorosa de su espacio.

A pesar de que la situación financiera es precaria, cobrando una jubilación mínima que no llega a medio millón de pesos, Omar afirma que si cerrara el cine, se sentiría muerto interiormente. Su resistencia se mantiene a pesar de que la pandemia interrumpió el flujo constante de público, y hoy la gente del pueblo prefiere actividades sociales como el baile. Sin embargo, la noticia de este cine perdido ha atraído visitantes de otras ciudades, validando su lucha.

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Reconocimiento y futuro del proyecto

El esfuerzo desmedido de Omar Borcard ha trascendido los límites locales, generando interés mediático y cultural significativo. Se ha producido un documental sobre su historia y existe una propuesta formal para declararlo ciudadano ilustre de la localidad. Este reconocimiento tardío valida el impacto social que ha tenido su iniciativa durante casi dos décadas de trabajo silencioso.

En 2019, la visibilidad del proyecto aumentó cuando Omar participó en el programa de televisión '¿Quién quiere ser millonario?', donde ganó 150 mil pesos. Este ingreso, aunque modesto en términos absolutos, representó un apoyo importante para la sostenibilidad del proyecto. Su colección personal de 5.000 DVDs sigue siendo un recurso valioso que nutre la programación de la sala.

El Cine Paradiso representa un desafío constante en un entorno donde la prioridad inmediata es mantener las puertas abiertas. Omar Borcard se niega a resignarse, insistentemente luchando contra las tendencias de cierre masivo de salas cinematográficas. Su caso es un ejemplo excepcional de emprendimiento cultural basado en la pasión pura y el servicio a la comunidad.

La persistencia de Omar demuestra que el arte puede florecer incluso en los entornos más adversos. Con su fragilidad física aparente y su determinación inquebrantable, ha logrado crear un espacio donde el cine sigue siendo un acto de conexión humana. Su historia inspira a la comunidad de Villa Elisa y más allá, recordando el valor fundamental de los espacios culturales públicos.