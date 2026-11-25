Del 26 al 29 de noviembre, el Cine Arte Cacodelphia presenta el ciclo SOY Diversidad. Cuatro jornadas de cine LGBTIQ+ con obras clave como Plata quemada y Yo, la peor de todas a las 19:00 hs.

La sala del Cine Arte Cacodelphia, ubicada en el microcentro de Buenos Aires cerca del Obelisco, albergará del jueves 26 al domingo 29 de noviembre un ciclo especial de cine LGBTIQ+. Este evento, titulado SOY Diversidad, es una iniciativa conjunta entre el propio cine y el Suplemento SOY de Página/12, con el propósito de visibilizar narrativas disidentes en el séptimo arte.

Agenda y contexto del ciclo de cine

La programación se desarrollará en cuatro jornadas consecutivas, con proyecciones diarias a las 19 horas. La selección cinematográfica incluye títulos fundamentales de directores y directoras argentinas y latinoamericanas, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar estas obras en una sala de cine tradicional. El objetivo es reafirmar la necesidad de otras narrativas frente al aumento de discursos de odio que han proliferado en el presente sociopolítico reciente. Este ciclo se enmarca en el mes del orgullo, buscando ofrecer una experiencia comunitaria lejos de las plataformas digitales.

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Plata quemada como película inaugural

La jornada inaugural, prevista para el jueves 26 de noviembre, presentará la película Plata quemada, estrenada en el año 2000 bajo la dirección de Marcelo Piñeyro. La obra está basada en la novela homónima de Ricardo Piglia, publicada tres años antes, en 1997. La cinta está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Eduardo Noriega, Pablo Echarri, Leticia Brédice y Dolores Fonzi, y retrata la intensa relación entre los personajes El Nene y Ángel, miembros de la banda conocida como Los mellizos.

La trama sigue las andanzas de esta banda vinculada al hampa, involucrada en cárceles, crímenes y atracos, incluyendo el asalto a un camión de transporte de caudales. La historia se basa en eventos reales ocurridos entre septiembre y noviembre de 1965, protagonizados por Roberto Dorda, Marcelo Brignone y Carlos Merelles. A diferencia de los hechos históricos, la adaptación cinematográfica presenta una atmósfera homoerótica y marginal que exploraba nuevas temáticas en el cine queer local.

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Polémica por clasificación y censura

Al momento de su estreno, la película enfrentó desafíos significativos, incluyendo la calificación de Prohibida para menores de 18 años emitida por el Instituto de Cine. Esta decisión, considerada un acto de censura por Piñeyro y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), generó protestas dirigidas por César Cigliutti, entonces presidente de la CHA. La clasificación fue vista como una restricción arbitraria debido al contenido homosexual latente en la narrativa.

Leonardo Sbaraglia señaló en entrevistas que, aunque tuvo problemas de recepción inicial en Argentina, la película se transformó en un ícono en España tras su estreno tres meses después. Además, Plata quemada recibió el Premio Goya en la categoría de Mejor película extranjera de habla hispana, consolidando su legado cultural a pesar de la oposición inicial.

Yo, la peor de todas y otras proyecciones

El ciclo también incluirá Yo, la peor de todas, escrita y dirigida por María Luisa Bemberg en 1990. Esta pieza biográfica está basada en el ensayo de Octavio Paz sobre Sor Juana Inés de la Cruz. La película es considerada un punto clave en la filmografía de Bemberg, aportando otra perspectiva sobre la disidencia y la historia.

Otras directoras y directores cuyas obras formarán parte de la maratón son Lucrecia Martel y Clarisa Navas. Estas proyecciones se realizan por única vez en una sala de cine, ofreciendo a la audiencia la posibilidad de rememorar y resignificar estas películas con la calidad audiovisual y la compañía de otros espectadores. El Cine Arte Cacodelphia continúa siendo un espacio preferido por quienes buscan cine de autor y estrenos exclusivos, alejándose de la pequeña pantalla.