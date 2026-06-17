Cinco víctimas identificadas en el choque de helicópteros en Río de Janeiro

El trágico accidente aerial que tuvo lugar el fin de semana en Río de Janeiro ha dejado a cinco víctimas identificadas, entre ellas el reconocido Gaspi. La investigación del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) ha revelado que uno de los helicópteros volaba en línea recta, mientras que el otro se aproximó desde la derecha antes del accidente. Aunque los forenses aún no han determinado en qué helicóptero viajaban los pasajeros, una hipótesis apunta a que uno de los pilotos invadió la trayectoria de la otra aeronave, lo que podría haber provocado el choque letal. Además, se están analizando posibles fallas mecánicas.

El trágico choque de helicópteros que tuvo lugar el fin de semana ha dejado a cinco víctimas identificadas, entre ellas el reconocido Gaspi, quien viajaba en uno de los helicópteros que colisionaron en el aire de Río de Janeiro.

La investigación del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) ha revelado que uno de los helicópteros volaba en línea recta, mientras que el otro se aproximó desde la derecha antes del accidente. Aunque los forenses aún no han determinado en qué helicóptero viajaban los pasajeros, una hipótesis apunta a que uno de los pilotos invadió la trayectoria de la otra aeronave, lo que podría haber provocado el choque letal. Además, se están analizando posibles fallas mecánicas





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