Cinco policías allanaron domicilios de menores para detener a banda de ladrones en Avellaneda

Una banda de jóvenes entre 14 y 16 años robó un vehículo y los analistas policiales pudieron reconstruir los hechos a partir de cámaras de seguridad.

Los cuatro integrantes de una banda de ladrones, entre 14 y 16 años, fueron arrestados en Avellaneda luego de allanamientos conjuntos de la Policía de la Ciudad y la Bonaerense.

La banda, armados con pistolas, robó un Jeep Renegade a una mujer en un comercio. Tras una investigación, se determinó que los propios miembros de la banda solían publicar videos en las redes sociales con los resultados de sus delitos. Los investigadores lograron ubicar ocho domicilios de los menores y se dispusieron allanamientos, resultando en la detención de los cuatro y el secuestro de objetos y documentación.

Los órdenes fueron emitidas por el Juzgado Nacional de Menores N° 5 y los demás juzgados intervenidos





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