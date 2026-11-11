Cierre total del Acceso Oeste en Luján por la misa del Papa León XIV

La autopista Acceso Oeste cerrará 10 h por la misa del Papa León XIV, afectando el tránsito entre Buenos Aires y Luján. Se prevén desvíos y ampliación de transporte público.

El Acceso Oeste, que conecta la provincia de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires, permanecerá cerrado en ambos sentidos a partir de las 00 del 9 de noviembre, en razón de la misa del Papa León XIV celebrada en la Basílica de Luján. La suspensión, que durará más de diez horas, se extenderá hasta las 10, hora de inicio de la ceremonia, y obligará a los conductores habituales a reencaminarse por rutas alternas.

Detalles del corte y rutas de desvío

El bloqueo afecta toda la traza de la autopista. Los conductores que usualmente transiten de Capilla del Monte a Luján deberán tomar el Desvío Open Door y Colonia Cabred. En sentido Junín‑Luján, el cierre estará localizado en Cortínez y los vehículos se dirigirán a los mismos estacionamientos.

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La Vieja Ruta 7 y la Ruta 34 también sufrirán cortes sobre la Ruta 6, con redirección a los estacionamientos habilitados en esas localidades. Por su parte, la Ruta 5, a la altura de Jáuregui, permanecerá bloqueada, obligando a los visitantes a llegar a pie desde los aparcamientos.

Pautas de la Municipalidad de Luján

Según la Municipalidad, el ingreso a la ciudad por las distintas rutas y la Autovía 7 volverá a la normalidad el martes 10 de noviembre a las 12:00. En ese momento se iniciarán controles y desvíos para gestionar la llegada de los feligreses.

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Se recomienda encarecidamente utilizar el transporte público para desplazarse hasta Luján. Las líneas ferroviarias cercanas ofrecerán mayor frecuencia durante el operativo, facilitando el acceso al recinto de la misa frente a la basílica.

Impacto en la movilidad y medidas de apoyo

Se prevé una jornada caótica en cuanto al tránsito, ya que la restricción durará más de diez horas y los conductores deberán seguir rutas alternativas. Los estacionamientos habilitados en Open Door, Colonia Cabred, la Ruta 6 y la zona de Jáuregui servirán de punto de partida para quienes opten por caminar a la basílica.

El operativo incluye la coordinación entre la Municipalidad, la Policía y las autoridades de transporte para asegurar el flujo vehicular y la seguridad de los peregrinos, movimientos sociales y organizaciones que cumplieron la noche previa a la misa en la Plaza de Luján.