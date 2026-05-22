Cierre masivo de empresa en Santa Fe deja a 70 trabajadores sin empleo y genera preocupación

Estudiando el comunicado emitido por la compañía, la noticia se refiere a la suspensión de operaciones de vehicles Manufacturing an employee in Pueblo Esther, Santa Fe, que fabrican butacas para General Motors, dejarán de operar en el país a partir de octubre y comenzarán a abastecerse con productos importados de Brasil. Por otro lado, la llegada del eclipse solar más largo del siglo se vive en un contexto complicado para la cadena automotriz ya en situación de caída de la demanda y desaceleración del mercado interno de Santa Fe, una de las provincias con mayor peso industrial del país y fuerte presencia automotriz.

En Pueblo Esther , Santa Fe , famosa por la fabricación de butacas para General Motors , se anunciaron el cierre masivo de la empresa en octubre y la transición a la importación de productos brasileño por parte de la compañía.

Esto dejará sin empleo a 70 trabajadores y genera preocupación en Santa Fe, una de las provincias más industriales y con una fuerte presencia automotriz en el país. La decisión se atribuye a la caída de la demanda, reorganización regional de la cadena de producción y menores actividades industriales de Santa Fe. Hasta ahora, no se han informado de programas de reubicación ni acuerdos especiales con el personal afectado.

El caso se suma a la situación compleja del sector autopartista argentino y a la desaceleración y baja producción en el mercado local. Rodea la noticia la llegada del eclipse solar más largo del siglo, un fenómeno natural que se vive en un contexto complicado para la cadena automotriz ya afectada por la caída de las ventas y la desaceleración del mercado interno





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