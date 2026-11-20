Intendentes y gobernador cerran ciclo del programa social en Rosario. Más de 8.500 jóvenes celebran con certificados y eventos culturales para fomentar la inclusión.

Más de 8.500 jóvenes que formaron parte de los talleres del programa Nueva Oportunidad durante el año 2026 se congregaron este jueves 19 de noviembre en la plaza de las Ciencias del parque Independencia. El evento marcó el cierre oficial de un año intenso de aprendizajes y experiencias compartidas entre los participantes.

La cita, bautizada con el nombre de Festival del Nueva, incluyó la entrega formal de certificados de capacitación junto a una amplia agenda de actividades recreativas, culturales y deportivas diseñadas para celebrar los logros alcanzados por los asistentes durante este periodo.

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Discursos de las autoridades en el cierre

El intendente Pablo Javkin tomó la palabra ante la multitud de participantes para destacar el esfuerzo colectivo. Javkin definió el encuentro como una fiesta destinada a homenajear la voluntad, el coraje y la persistencia de cada uno de los jóvenes presentes en el lugar.

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro aprovechó la ocasión para agradecer a cada joven que participó en el Nueva Oportunidad. Pullaro resaltó el hecho de que los asistentes creyeran en una política pública capaz de brindarles una nueva oportunidad y mejorar sus condiciones de vida.

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Javkin también expresó su emoción al presenciar lo que describió como una marea de gente que, en cada rincón de la ciudad, siembra amor y oportunidades. El intendente señaló que las organizaciones trabajan junto a los jóvenes para construir un futuro mejor y recuperan valores como la paz y el orgullo.

Contexto social y propósito del programa

El programa Nueva Oportunidad está específicamente dirigido a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 35 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social. La iniciativa busca fortalecer las capacidades individuales y acompañar los proyectos de vida de los asistentes mediante un enfoque integral.

A través de espacios grupales dedicados a la formación, el cuidado y la participación activa, el proyecto promueve nuevos horizontes y la construcción de redes comunitarias. Estos espacios contribuyen directamente a mejorar la convivencia y el tejido social en los barrios donde se implementa.

Implementación en la comunidad rosarina

Para lograr su cobertura, los talleres del programa funcionan en diversas organizaciones, espacios vecinales, clubes e instituciones municipales de la ciudad. Esta estructura permite construir una red de acompañamiento sólida y accesible en diferentes zonas urbanas.

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Maximiliano Pullaro agradeció sinceramente a los talleristas y coordinadores que ponen el cuerpo y el alma cada día para construir una sociedad mejor. El gobernador consideró que los jóvenes son los protagonistas del éxito del programa y de la imagen positiva que Rosario proyecta actualmente.

Javkin concluyó sus palabras reiterando que esta celebración no es un momento para discursos largos, sino una fiesta para homenajear la persistencia de los jóvenes. El intendente afirmó que la ciudad es diferente gracias a este esfuerzo y levantó la consigna de que la nueva oportunidad sea para siempre en Rosario.