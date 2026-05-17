Cierre de la planta de Campana y la amenaza de la inflación en 2026

La noticia de la decisión de la planta de Campana de cerrar sus operaciones en Argentina genera preocupación por la pérdida de competitividad y la amenaza de la inflación en 2026, dada la importancia del negro de humo en la fabricación de neumáticos. Además, el cierre de Cabot supone un nuevo desafío logístico para la industria local, ya que a partir de ahora las empresas fabricantes de neumáticos deberán depender casi exclusivamente de la importación para sostener sus líneas de montaje.

La planta de Campana, un referente indiscutido en la producción de negro de humo (insumo clave para la fabricación de neumáticos ), cerró sus operaciones tras evaluar la rentabilidad de sus operaciones en la Argentina.

La actividad manufacturera presentó caídas interanuales de dos dígitos en los últimos meses, con el sector de sustancias y productos químicos entre los más afectados. El cierre de Cabot supone un nuevo desafío logístico para la industria local, ya que a partir de ahora las empresas fabricantes de neumáticos deberán depender casi exclusivamente de la importación para sostener sus líneas de montaje





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