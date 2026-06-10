Cierre de Gomas Gaspar deja 180 trabajadores sin empleo y golpea al barrio San Vicente

La histórica empresa cordobesa Gomas Gaspar cierra sus puertas tras 90 años, afectando a 180 empleados y evidenciando la crisis del sector manufacturero argentino frente a la competencia extranjera y la falta de políticas de reindustrialización.

Gomas Gaspar , una empresa icónica de la industria calzadora en Córdoba, cerró sus puertas tras noventa años de actividad, dejando sin empleo a aproximadamente 180 trabajadores.

La manufactura, que se había especializado en la elaboración de suelas de goma y componentes para calzado urbano, deportivo y de vestir, se vio asfixiada por una combinación de factores estructurales que incluyeron la fuerte competencia de productos importados, la falta de liquidez para cubrir aguinaldos y salarios, y una gradual reducción de la producción que culminó en la suspensión definitiva de la planta situada en el barrio San Vicente.

La comunidad local sintió el golpe de forma inmediata, pues la fábrica había sido considerada uno de los motores históricos de empleo en la zona, y muchos de sus empleados, con más de dos décadas de antigüedad, denunciaron atrasos en la cobranza de salarios, la ausencia de pago de aguinaldos e indemnizaciones, y la imposición de vacaciones forzadas antes del cierre definitivo. Las protestas frente a la unidad productiva no tardaron en aparecer.

Los trabajadores, agobiados por la incertidumbre y la falta de respuestas claras por parte de la gerencia, organizaron manifestaciones y entregaron telegramas de despido que señalaban la imposibilidad de la empresa para mantener la nómina. Este episodio se enmarca dentro de una tendencia más amplia que afecta al sector manufacturero argentino: en los últimos meses, varias marcas históricas han abandonado la producción local para migrar a modelos de importación, favoreciendo la entrada de productos de bajo costo provenientes de Asia.

La decisión de Gomas Gaspar se suma a los recientes cierres de otras fábricas y a los despidos masivos anunciados por empresas del rubro de la alimentación y la hostelería, que han dejado a miles de trabajadores sin empleo y han puesto en evidencia la fragilidad del mercado interno ante la presión de la globalización. El cierre de Gomas Gaspar también plantea interrogantes sobre el futuro del tejido productivo cordobés y la necesidad de políticas públicas que promuevan la reindustrialización y la capacitación de los trabajadores desplazados.

Expertos en economía señalan que la falta de inversión en tecnología y la ausencia de incentivos fiscales han limitado la capacidad competitiva de las industrias tradicionales, mientras que la creciente dependencia de importaciones debilita la balanza comercial del país. En este contexto, se hace imperativo diseñar estrategias de apoyo a la pequeña y mediana empresa, fomentar la innovación en la cadena de suministro de calzado y crear alianzas entre el sector público y privado que faciliten la reconversión de la mano de obra afectada.

Solo así se podrá evitar que casos como el de Gomas Gaspar se repitan y se garantice una recuperación sostenible del empleo en la región





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