Cierra DNRPA 67 oficinas automotoras por resolución del Ministro de Justicia

La resolución 538/2026 ordena el cierre de 67 registros automotores en Buenos Aires y provincias. Se establece un plazo de 60 días hábiles para la reorganización del sistema registral nacional.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios ( DNRPA) ejecutará el cierre de 72 oficinas en la Ciudad de Buenos Aires y en una docena de provincias. Esta medida, plasmada en la Resolución 538/2026 publicada el jueves con la firma del ministro de Justicia de la Nación, fija un plazo de 60 días hábiles para completar el proceso. La norma elimina oficialmente 67 sedes y ordena el cierre operativo de otras cinco delegaciones que ya habían sido suprimidas en 2025.

Fechas clave y mecanismo de cierre

El mecanismo para la desactivación de las oficinas se rige estrictamente por el cronograma de 60 días hábiles establecido en la resolución. Durante este periodo, la DNRPA debe concretar la reestructuración integral de la red registral. El objetivo es asegurar la continuidad de los trámites administrativos, aunque la norma no especifica en cada caso individual cuál será la oficina receptora para los ciudadanos afectados.

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Los dominios radicados en las sedes que dejarán de funcionar deberán ser asignados a otros registros seccionales que permanezcan operativos. Esta transferencia busca centralizar la gestión y eliminar la redundancia operativa que existía en la estructura anterior. La resolución habilita además a los registros seccionales activos para inscribir trámites referidos a automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial, y prendas con registro sobre bienes muebles no registrables.

Fundamentos del Plan de Digitalización

La medida se inscribe en el marco del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio de este año. Este plan tiene por objetivo establecer una estructura con esquemas de gestión simplificados, eficientes y con foco en el ciudadano. La reorganización busca modernizar la infraestructura física para adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas del sector público.

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La DNRPA instruye que la transferencia de competencia ocurra cuando resulte conveniente para una prestación más eficiente del servicio. Esto implica que la relocalización de los expedientes y la capacidad de atención no será uniforme, sino que dependerá de la logística interna de la dirección nacional. La norma busca reducir costos operativos y optimizar los recursos humanos y materiales disponibles en el sistema.

Impacto en las delegaciones afectadas

El Boletín Oficial detalla en su anexo el nombre y número de cada registro del automotor que deberá dejar de funcionar. Entre las afectadas se encuentran el Registro Seccional de Azul Nº 1, el de Balcarce y el de Carhué. También se incluye el registro de Coronel Dorrego y Oriente, así como las delegaciones de General Belgrano y General La Madrid.

La lista de cierres se extiende a Juan Bautista Alberdi y Vedia, Laprida, Lobos y Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón. Además, se cierran las sedes de Pigüé, Rojas, San Pedro Nº 1, Tandil, Trenque Lauquen y Zárate. Estos cierres representan una reconfiguración significativa del acceso al servicio en el interior del país.

Reorganización en Capital Federal

En la capital del país, la medida afecta directamente a cuatro registros seccionales clave: Capital Federal Nº 01, Nº 06, Nº 07 y Nº 11, además del Nº 12. Estas delegaciones tenían competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y de créditos prendarios. La eliminación de estas sedes concentrará la atención en menos puntos, lo que podría generar cambios en los tiempos de espera y la accesibilidad geográfica para los usuarios.

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La resolución completa del Boletín Oficial incluye el código numérico de cada registro, como el 01007/25006/51005 para Azul y el 51007 para Balcarce. En Capital Federal, los códigos van desde el 52001 hasta el 52012. La implementación de estas medidas marcará un antes y un después en la administración de los registros automotores en Argentina, alineando la burocracia con los objetivos de eficiencia del Estado moderno.