Ciencia ciudadana y riesgo hídrico en Córdoba: el proyecto de Marcelo García

Marcelo García impulsa la ciencia ciudadana en Córdoba para mejorar la gestión de inundaciones mediante la colaboración comunitaria y datos locales precisos.

El ingeniero civil y doctor en Ingeniería Civil y Ambiental Marcelo García lidera una iniciativa pionera en Córdoba que integra el conocimiento local con herramientas científicas para mitigar el riesgo de inundaciones. García, reconocido como Personalidad Cordobesa 2024 por el medio La Voz del Interior, sostiene que los modelos meteorológicos más avanzados carecen de eficacia si la población no cuenta con información práctica y accesible para actuar de manera preventiva.

Filosofía de la ciencia desde el territorio

García define su enfoque metodológico como una práctica de ciencia realizada desde y con el territorio, rompiendo con el modelo tradicional donde la comunidad era simplemente un objeto de estudio被动. Esta estrategia busca sistematizar la sabiduría popular adquirida por generaciones de residentes que conviven con los cauces naturales. El ingeniero cuestiona la superioridad absoluta del conocimiento académico frente a la experiencia vivida por personas que llevan décadas observando el comportamiento de los ríos en su entorno inmediato.

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La premisa fundamental radica en que el experto no posee una visión más completa que quien ha desarrollado una intuición espacial y temporal sobre las crecidas. Sin embargo, la formación científica proporciona las herramientas necesarias para capturar, validar y estructurar esa experiencia anecdótica. Al combinar la observación directa de los vecinos con instrumentos de medición rigurosos, se genera una evidencia empírica robusta que transforma la percepción local en datos utilizable para la gestión pública y la planificación urbana.

Mecanismos de recolección de datos comunitarios

El proyecto educativo Matteo, que actualmente posee alcance nacional, ilustra perfectamente esta metodología al involucrar a los niños como collectores activos de información hidrológica. Un niño ubicado a orillas de un río serrano puede registrar la velocidad del flujo mediante métodos sencillos como la cuenta de tiempo utilizando la expresión elefantes. Esta técnica permite calcular la distancia recorrida por un objeto flotante entre dos puntos fijos, como árboles, y obtener métricas precisas sin necesidad de equipos costosos.

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La velocidad del agua obtenida por estos métodos es crucial para el diseño de infraestructura civil, como puentes, y para la modelización de escenarios de crecidas repentinas. Dado que las inundaciones suelen ocurrir con poca antelación, los sensores automáticos pueden no estar instalados en todos los puntos críticos. La presencia humana en el lugar correcto y en el momento exacto del evento proporciona datos que, paradójicamente, pueden superar en utilidad a los registros de instrumental sofisticado que no cuenta con cobertura geográfica suficiente.

Respuesta institucional y colaboración internacional

La necesidad de integrar estos saberes se hizo evidente tras las severas inundaciones que afectaron a toda la provincia de Córdoba durante los años 2014 y 2015. Ante esta crisis, las autoridades provinciales, incluyendo al actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, solicitaron asistencia técnica especializada. El objetivo era analizar la magnitud de los daños y fundamentar políticas públicas que permitieran prevenir la recurrencia de este tipo de desastres naturales en futuras temporadas.

La trayectoria de investigación de García incluye colaboraciones de alto nivel con entidades internacionales. Entre 2018 y 2019, equipos de cazadores de tormentas provenientes de Estados Unidos analizaron los fenómenos meteorológicos de la región, identificando a las tormentas de Córdoba como algunas de las más severas a nivel global. Posteriormente, desde 2022 hasta 2027, se estableció una alianza estratégica con la agencia científica de Japón para perfeccionar los sistemas de alerta temprana y mejorar los pronósticos ante eventos climáticos extremos como El Niño.

Impacto social y preparación ante emergencias

La validación de este modelo de ciencia ciudadana se reforzó con la realización de simulacros de inundación en localidades como Villa Páez. Estas ejercicios permiten probar la eficacia de los protocolos de comunicación entre la comunidad y las autoridades, garantizando que los datos recopilados durante las crecidas se traduzcan en acciones concretas de salvaguarda. La participación activa de la población transforma la gestión del riesgo hídrico de una tarea exclusiva de ingenieros en una responsabilidad compartida.

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Al empoderar a los vecinos con herramientas de medición y comprensión del medio ambiente, se reduce la vulnerabilidad ante situaciones de emergencia. La clave del éxito en la prevención de inundaciones no reside únicamente en la tecnología predictiva, sino en la capacidad de traducir la ciencia en acciones comprensibles y ejecutables para cada ciudadano. Esta integración de saberes locales y académicos constituye la base para construir una sociedad más resiliente ante los desafíos climáticos actuales.