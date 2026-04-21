Ciclogénesis en el AMBA: Pronóstico extendido y mejora climática tras las tormentas

Un proceso de ciclogénesis genera lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se espera inestabilidad hasta el martes y un descenso térmico con mejora definitiva para el miércoles.

El Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) se encuentra bajo la influencia de un fenómeno meteorológico caracterizado por un proceso de ciclogénesis que ha comenzado a manifestarse desde las primeras horas de este lunes. Según los informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y complementados por el análisis detallado del portal especializado Meteored, este evento climático se prolongará durante toda la jornada del martes, manteniendo en alerta a los habitantes de la región.

La dinámica atmosférica sugiere una presencia constante de humedad y nubosidad, lo que se traduce en un escenario de inestabilidad prolongada para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los diversos municipios que conforman su área de influencia. Los expertos señalan que, si bien el evento es notable por su extensión, no se esperan catástrofes, aunque sí una continuidad en las precipitaciones que afectarán las actividades cotidianas durante al menos cuarenta y ocho horas. En cuanto a los volúmenes de agua previstos, los pronósticos de Meteored sugieren la llegada de precipitaciones intermitentes que, en términos generales, se presentan sin riesgos de magnitud extrema. Se estima que la acumulación total de agua oscilará entre los 15 y los 20 milímetros en toda la región del AMBA. Los modelos meteorológicos indican que las probabilidades de lluvia se mantienen altas durante prácticamente toda la jornada del martes, con una especial atención en las tormentas que podrían desarrollarse durante la madrugada y avanzar hacia las horas de la mañana. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional ha ratificado este esquema, detallando una transición desde lluvias aisladas en las primeras horas hacia posibles tormentas más focalizadas por la tarde y chaparrones aislados al caer la noche. Durante este periodo de inestabilidad, las marcas térmicas se mantendrán moderadas, oscilando entre una mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 23 grados centígrados. Afortunadamente, el panorama climático muestra una mejora significativa hacia el ecuador de la semana. Los meteorólogos indican que, tras la culminación de estas dos jornadas de inestabilidad, se producirá el ingreso de una masa de aire conocida como el viento pampero. Este flujo proveniente del sudoeste, caracterizado por ser seco y fresco, será el encargado de estabilizar las condiciones atmosféricas rápidamente a partir del miércoles. Para ese día, se espera una jornada con cielos que variarán entre parcialmente nublados y despejados, marcando además un descenso notable en la temperatura, la cual se ubicará entre los 10 y 20 grados. Esta tendencia de mejora se consolidará hacia el final de la semana laboral, con jornadas del jueves y viernes que presentarán condiciones de mayor estabilidad, con cielos ligeramente nublados y una amplitud térmica que se estabilizará, permitiendo a los residentes del AMBA dejar atrás el episodio de lluvias prolongadas que ha marcado el inicio de esta semana





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