Ciclón extratropical y temporal en Necochea y Quequén afectan a la costa de Buenos Aires

Las primeras horas del sábado comenzaron con el impacto del temporal en Necochea y Quequén, caracterizado por vientos fuertes, anegamientos y daños materiales. Un ciclón extratropical impactó durante la noche del viernes en varias localizaciones de la costa atlântica, dejando una situación comprometida con fuertes vientos, lluvias persistentes y oleaje extremo que produjo inundaciones y daños estructurales. Las playas de Quequén amanecieron con una fina capa de espuma blanca, producto de la agitación provocada por el fuerte oleaje y vientos. La situación afectó en especial las zonas comprendidas entre Mar del Plata y Necochea, donde se registraron olas de hasta siete metros de altura. La alerta por vientos y lluvias continúa en alerta naranja en el sur de la provincia, previendo riesgos para la sociedad, vida, bienes y medio ambiente. La lluvia seguirá sin cesar desde este jueves, en principio hasta el mediodía de este sábado, y las ráfagas de viento ya se registraron durante la noche y el viernes, hasta sobrepasar los 90 km/h en algunos casos.

Las primeras horas del sábado comenzaron con el impacto del temporal en Necochea y Quequén, caracterizado por vientos fuertes, anegamientos y daños materiales. Un ciclón extratropical impactó durante la noche del viernes en varias localizaciones de la costa atlântica, dejando una situación comprometida con fuertes vientos, lluvias persistentes y oleaje extremo que provocó inundaciones y daños estructurales.

Las playas de Quequén amanecieron con una fina capa de espuma blanca, producto de la agitación provocada por el fuerte oleaje y vientos. Las zonas afectadas fueron las comprendidas entre Mar del Plata y Necochea, donde se registraron olas de hasta siete metros de altura. Los vientos superiores a 80 km/h y oleaje de hasta tres metros dificultaron las actividades marítimas y marítimas.

Además, en Necochea y Pinamar, se reportaron daños materiales y se suspendieron las clases por razones de seguridad. En Bahía Blanca, el pico máximo de la pleamar ya había sido superado sin incidentes, mientras que en el sur de la provincia, el nivel de alerta por vientos y lluvias continuaba en alerta naranja, previendo riesgos para la sociedad, vida, bienes y medio ambiente.

La situación se mantuvo bajo control pese a que se prevén vientos superiores a 90 km/h en algunas localizaciones, creando un escenario complejo para el fin de semana de la costa bonaerense





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