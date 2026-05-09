Ciclón extratropical altamente inténso afecta a Argentina

Un ciclón extratropical altamente inténso ha causado estragos en varias localidades balnearias de Argentina entre el viernes 8 y el sábado 9 de mayo.

Un ciclón extratropical altamente intenso ha afectado a la costa atlática de Argentina entre el viernes 8 y el sábado 9 de mayo, causando vientos fuertes , lluvias persistentes y olajes excepcionales.

El fenómeno, que se intensificó en las ltimas horas, ha generado destrozos en la franja costera y complicaciones en zonas urbanas. El Servicio Meteorôlogico Nacional ha activado una alerta naranja, que implica un riesgo moderado a alto para la población. Las condiciones ms sérves se concentran en sectores que se encuentran expuestas al mar, donde la combinación de viento, marejada y sudestada est generando erosiones costeras, anegamientos y daños en estructuras.

Estos sistámos meteorológicos se caracterizan por la rpida profundización de una baja presión, lo que potencia los vientos y agrava las condiciones clímaticas en amplias regiones





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