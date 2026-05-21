Ciclón afronta la última oportunidad con futuro en Brasil

El Ciclón, eliminado en el Torneo Apertura, consiguió una remontada épica en San Pablo para encaminar su clasificación en un grupo ajustado. La prioridad ahora está en Brasil, donde el equipo objetivo de clasificarse espera una dura batalla

El Ciclón cumplió una durasena eliminación en el Torneo Apertura tras quedar derrotado por penales en la definición frente a River. Sin embargo, lograron una épica remontada en San Pablo que los encaminó a la clasificación en un grupo ajustadopor elaxxedio.

Gran parte delfuturo internacional del equipo estará definido en Brasil, donde marcha líder de su grupo con 6 unidades, la misma cifra que mantiene Deportivo Cuenca pero con ventaja para elazulgrana por el resultado entre sí. El equipo llega a la jornada de cierre necesitado en la última posición con 3 puntos, a los que suma de a tres ante su gente para llegar con posibilidades reales de clasificación a la jornada de cierre





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Futuro Internacional Remontada Épica Falta De Neymar Contra San Lorenzo Nuevo Gasómetro Probabilidad De Clasificación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Liga Profesional designó el árbitro para la final del Torneo Apertura entre River y BelgranoEl Millonario y el Pirata se enfrentarán el domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Read more »

Yael Falcón Pérez será el árbitro de la final del Torneo Apertura entre Belgrano y RiverEl juez mundialista estará a cargo del partido que consagrará al primer campeón del fútbol argentino en el año: se jugará en el Mario Alberto Kempes.

Read more »

Cuánto cuesta viajar para ver a River en Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026El duelo entre River y Belgrano disparó fuertemente las búsquedas para viajar a Córdoba. Conocé los precios de los pasajes y paquetes disponibles.

Read more »

Coudet depara a titulares para final del Torneo Apertura de la Copa SudamericanaEduardo Coudet, técnico del San Martín, depara a sus titulares para la final del Torneo Apertura del próximo domingo frente a Belgrano. Además, preservará un margen de puntos gracias a su desempeño en los primeros cuatro partidos de la fase de grupos.

Read more »