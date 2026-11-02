Ciberataques a cadenas de supermercados en Suecia, Bélgica y Finlandia

Nuevos ciberataques afectan sistemas de refrigeración en Europa. Cadenas en Suecia, Bélgica, Estonia, Finlandia y Luxemburgo reportan fallos críticos tras el incidente francés.

Una nueva ola de ciberataques ha impactado la infraestructura tecnológica de las cadenas minoristas en cinco países europeos: Suecia, Bélgica, Estonia, Finlandia y Luxemburgo. Estos incidentes han provocado un aumento repentino de la temperatura en los equipos de refrigeración, causando pérdidas significativas de mercadería perecedera. La situación se desarrolla con una intensidad similar a la registrada hace tres semanas en Francia, donde miles de toneladas de alimentos fueron destruidas.

Impacto Directo en Establecimientos Belgas

En Bélgica, la cadena Carrefour confirmó este lunes que aproximadamente quince de sus setecientos establecimientos enfrentaron problemas operativos graves. Mich Vergauwen, portavoz de la empresa, declaró sin ambigüedades que se trata de un ataque cibernético, descartando otras explicaciones técnicas o mecánicas. Este suceso no se limita a grandes superficies; Ikea Bélgica también precisó que su tienda ubicada en Mons, al suroeste del país, sufrió una alteración crítica en sus sistemas de control ambiental.

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Un vocero de la multinacional sueca detalló que hubo una subida repentina de la temperatura en los congeladores durante las primeras horas del lunes. Otras cadenas importantes como Delhaize, Colruyt e Intermarché experimentaron el mismo fenómeno con sus cámaras frigoríficas. Delhaize informó adicionalmente que cuatro de sus establecimientos en Luxemburgo también se vieron afectados por esta falla sistémica en la cadena de frío.

Protección de Sabcobel y Vulnerabilidades Técnicas

Tras el ataque masivo del pasado 12 de octubre en Francia, el grupo industrial belga de refrigeración Sabcobel activó un plan de protección urgente para sus sistemas. Stephan Moelans, director general de la empresa, explicó que aunque alrededor del diez por ciento de las instalaciones aún no había reforzado su seguridad, la intervención previa mitigó el daño. Moelans afirmó que si Sabcobel no hubiera iniciado esta operación preventiva, el impacto económico y logístico habría sido mucho mayor para sus clientes.

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En Suecia, la cadena Coop confirmó que seis de sus cerca de ochocientos establecimientos sufrieron un ciberataque a primera hora del lunes. Carlos Cancino, vocero de la firma, señaló que el problema ya se ha resuelto y que los frigoríficos funcionan con normalidad. Sin embargo, Cancino advirtió que los seis establecimientos afectados estaban conectados a una red móvil 4G, y no al sistema 5G actualizado, lo que los hacía más vulnerables a los piratas informáticos.

Conexión con el Fabricante Danés Danfoss

La cadena sueca Ica también informó de que un número limitado de sus establecimientos había sufrido problemas de refrigeración. Helena Johansson, portavoz de Ica, aclaró que todos los locales afectados estaban conectados a un sistema externo de control suministrado por el fabricante danés Danfoss. Este proveedor fue el blanco principal del ciberataque del 12 de octubre contra las cadenas francesas, vinculando directamente los incidentes actuales con la brecha de seguridad original.

Ica no pudo confirmar inicialmente que la causa fuera un ciberataque, pero la evidencia técnica apunta hacia una interferencia maliciosa coordinada. La dependencia de sistemas centralizados de gestión remota expone a las empresas minoristas a riesgos externos que pueden paralizar operaciones críticas en cuestión de minutos, dejando sin control la conservación de productos esenciales.

Expansión Geográfica y Análisis de Expertos

Se detectaron temperaturas irregulares en algunos pequeños supermercados pertenecientes al grupo Kesko en Finlandia. Roni Kokkola, especialista en seguridad de la información del Centro Nacional de Ciberseguridad de la Agencia Finlandesa de Transportes y Comunicaciones (Traficom), no descartó que se hubiera producido una interferencia informática. Kokkola explicó que este fenómeno se ha visto en Europa en los últimos meses, por lo que era de esperar que se extendiera a otros países más allá de Francia.

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En Estonia, al menos un supermercado fue atacado por piratas informáticos que elevaron la temperatura de las unidades de refrigeración hasta los cincuenta grados Celsius. Jann Mutso, director de Kitman Coldtech, declaró a la radiotelevisión pública ERR que las unidades eran modelos antiguos suministrados por Danfoss, similares a los atacados en Francia. Mutso agregó que el modus operandi es idéntico, confirmando la naturaleza coordinada y repetitiva de estos ataques dirigidos a la infraestructura alimentaria europea.