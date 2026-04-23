Chubut se prepara para emitir deuda internacional y se convierte en la quinta provincia en acceder al mercado

La provincia de Chubut avanza con la emisión de un nuevo bono a 10 años y una recompra de su deuda existente, buscando aliviar su situación financiera en un contexto económico desafiante. Esta operación la convierte en la quinta provincia argentina en acceder al mercado de capitales bajo la gestión de Javier Milei.

La provincia de Chubut se encuentra en la recta final para concretar una emisión de deuda internacional este jueves, marcando un hito al convertirse en la quinta jurisdicción argentina en acceder al mercado de capitales desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Precedida por Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe y Entre Ríos, Chubut busca aliviar su situación financiera en un contexto económico desafiante para las provincias argentinas. Las cuatro provincias anteriores ya lograron captar un total de 3225 millones de dólares, demostrando un renovado interés de los inversores en la deuda subsoberana argentina.

La estrategia de Chubut, liderada por el gobernador Ignacio Torres, se centra en una operación integral de manejo de pasivos que comprende dos componentes principales. En primer lugar, la emisión de un nuevo bono a 10 años por hasta 650 millones de dólares. Este bono, denominado en pesos argentinos (SU$), busca atraer capital a largo plazo y refinanciar la deuda existente. En segundo lugar, una oferta de recompra en efectivo de sus Bonos de Desarrollo (Bocade) con vencimiento en 2030.

Esta operación tiene como objetivo reducir el endeudamiento a corto plazo y mejorar la estructura de la deuda provincial. Según información proporcionada por la casa de Bolsa PPI, el título Bocade 2030 cuenta con 256 millones de dólares pendientes de amortización, lo que convierte la recompra en una oportunidad para disminuir significativamente esta carga financiera. El nuevo bono a 2036, regido por la ley de Nueva York, ofrecerá una tasa fija que se determinará en el proceso de adjudicación.

El cronograma de amortización contempla cuotas trimestrales del 3,5714% a partir del tercer año, distribuidas en 28 cuotas. La inversión mínima requerida para participar en la emisión se establece en 1000 dólares, con incrementos múltiplos de 1000 dólares, lo que facilita la participación de una amplia gama de inversores.

Un aspecto crucial de esta emisión es que la nueva deuda mantendrá una estructura de garantía respaldada por las regalías provenientes de la producción de hidrocarburos, al igual que el bono con vencimiento en 2030. Esta garantía proporciona una mayor seguridad a los inversores, ya que las regalías hidrocarburíferas ofrecen una fuente de ingresos estable y predecible, mitigando los riesgos asociados a la volatilidad del tipo de cambio.

El libro de órdenes para la emisión se cerrará este jueves por la tarde, momento en el que se procederá a la adjudicación de los bonos. La emisión y liquidación de los fondos se realizarán dentro de los cinco días hábiles siguientes a la adjudicación, por lo que la fecha exacta de emisión se conocerá una vez que se publiquen los resultados.

En paralelo, la recompra del bono 2030 tiene como fecha límite el 24 de abril, con el anuncio de los resultados previsto para el 27 de abril y la liquidación estimada para el 29 de abril. El contexto económico que impulsa a las provincias a buscar financiamiento en los mercados de capitales es complejo. Las jurisdicciones argentinas enfrentan una situación delicada caracterizada por ingresos que no se recuperan al ritmo esperado, gastos públicos crecientes y vencimientos de deuda inminentes.

Ante este panorama, la calificadora de riesgo Moody’s ha destacado la importancia creciente del mercado de capitales en la estrategia financiera de las provincias. En su informe, Moody’s señala que las provincias con ingresos provenientes de regalías hidrocarburíferas, como Chubut, presentan una ventaja competitiva debido a la cobertura natural que ofrecen estas regalías frente a las fluctuaciones del tipo de cambio. Esta cobertura ayuda a mitigar los riesgos asociados a la deuda denominada en moneda extranjera.

De hecho, PPI resalta que la garantía de regalías permite que el bono actual de Chubut cotice a una tasa similar al bono de Mendoza con vencimiento en 2029, a pesar de que la administración de Chubut no haya mantenido una disciplina fiscal tan rigurosa durante el año pasado. Fernando Menéndez, analista de bonos provinciales de Banco Mariva, ha señalado que Chubut y Tierra del Fuego se encuentran entre las provincias con mayor necesidad de financiamiento y, por lo tanto, con mayores posibilidades de regresar al mercado con emisiones respaldadas por regalías.

Menéndez argumenta que ambas provincias presentan un perfil crediticio más débil, con déficits primarios elevados y un calendario de vencimientos en dólares exigente en relación con sus ingresos, lo que subraya la urgencia de acceder a nuevas fuentes de financiamiento para garantizar la sostenibilidad de sus finanzas públicas





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