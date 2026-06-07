El jugador danés Christian Eriksen se desmayó durante un partido de la Eurocopa 2020 entre Dinamarca y Ucrania, pero recuperó la consciencia poco después y abandonó el campo por sus propios medios.

El jugador danés Christian Eriksen se desmayó durante un partido de la Eurocopa 2020 entre Dinamarca y Ucrania . Afortunadamente, recuperó la consciencia poco después y abandonó el campo por sus propios medios.

Según el médico de la selección danesa, Eriksen se encuentra bien y ha sido sometido a más exámenes en el hospital para determinar qué causó el incidente. Este no es el primer episodio de desmayo de Eriksen, ya que en 2021 tuvo un paro cardíaco durante un partido entre Dinamarca y Finlandia en la Eurocopa. En ese momento, le realizaron reanimación cardiopulmonar y utilizaron un desfibrilador externo automático que permitió que recupere el ritmo cardíaco.

Después de ese incidente, los especialistas recomendaron implantarle un desfibrilador cardioversor implantable (ICD) y Eriksen aceptó el procedimiento. Sin embargo, debido a las normas sanitarias del fútbol italiano, Eriksen rescindió su contrato con el Inter de Milán y firmó con el Brentford en enero de 2022. Desde entonces, ha vuelto a jugar al fútbol sin problemas hasta el episodio de este domingo. Se esperan estudios que determinen qué fue lo que le provocó esta nueva descompensación





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