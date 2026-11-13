Choque petrolero y crucero en Mississippi deja 32 heridos

Un buque cisterna y un crucero colisionaron en Nueva Orleans. Treinta y dos personas fueron hospitalizadas en el río Mississippi tras el accidente.

Un grave incidente marítimo sacudió las aguas del río Mississippi en la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos, cuando un buque cisterna colisionó violentamente con una embarcación turística. El choque provocó el hundimiento y posterior vuelco del crucero, generando una crisis inmediata que requirió la intervención rápida de múltiples cuerpos de emergencia en la zona fluvial.

Detalles del impacto y víctimas en el Mississippi

El buque cisterna, identificado con el nombre de Atlantic Asphalt, impactó contra una embarcación turística que se encontraba atracada en las orillas de Nueva Orleans. A bordo de la nave turística viajaban un total de 180 personas, un número que incluía tanto a pasajeros como al personal de la tripulación. La fuerza del impacto fue tan considerable que provocó la ruptura del casco, permitiendo que el agua comenzara a ingresar masivamente en la estructura del crucero.

Also read Godoy Cruz-Tristán Suárez: el choque entre la máquina de hacer goles y una muralla récord

La situación empeoró rápidamente a medida que el agua llenaba las bodegas y las áreas internas de la embarcación. La embarcación, que posee cinco pisos y una capacidad diseñada para hasta 150 pasajeros, comenzó a inclinarse de manera alarmante en cuestión de minutos. Esta inclinación progresiva culminó con el vuelco total del buque, dejando a su tripulación y a los viajeros atrapados en un entorno cada vez más peligroso y sumergido.

Respuesta rápida del operativo de rescate

Frente a la emergencia, se desplegó un amplio y coordinado operativo de rescate que involucró a múltiples actores en la escena del accidente. Participaron operadores de remolcadores, trabajadores locales de la zona portuaria, efectivos de la policía y numerosas personas civiles que se encontraban cerca del lugar del incidente. La rapidez con la que estas personas actuaron fue fundamental para mitigar las consecuencias humanas de la catástrofe.

Advertisement

El esfuerzo conjunto de estos grupos permitió que tanto los pasajeros como la tripulación lograran ser rescatados del agua antes de que la situación se volviera irreparable. La alcaldesa de Nueva Orleans calificó públicamente este operativo masivo como un milagro, destacando la suerte y la eficiencia con la que se logró sacar a las 180 personas a bordo de la embarcación hundida con vida.

Estado médico y cifras de los heridos

Aunque el pánico inicial fue grande, las autoridades han confirmado hasta el momento que 32 personas fueron trasladadas desde la escena del accidente hacia diferentes hospitales locales para recibir atención médica. El balance de los primeros exámenes indica que ninguna de las 32 personas hospitalizadas presenta heridas de gravedad crítica, lo que sugiere que los rescates fueron efectivos para evitar un número mayor de víctimas fatales o lesiones permanentes.

El hecho de que el 80% de las personas a bordo no requiriera hospitalización o tuviera lesiones menores resalta la efectividad de las medidas de seguridad y la agilidad de los equipos de respuesta en el río Mississippi. Sin embargo, el trauma psicológico y la investigación inicial siguen siendo prioridades para las autoridades locales que gestionan las consecuencias de este evento.

Investigación sobre las causas del accidente

En este momento, las circunstancias exactas que provocaron la colisión entre el Atlantic Asphalt y el crucero turístico continúan sin estar plenamente esclarecidas por las autoridades competentes. Las investigaciones preliminares están enfocadas en determinar si hubo un error humano, fallas mecánicas o condiciones meteorológicas adversas que contribuyeron al incidente.

Advertisement

No obstante, los primeros reportes indicativos apuntan hacia la hipótesis de que el petrolero aparentemente perdió el control durante su maniobra. Aunque esta teoría es la más mencionada en las primeras versiones de los hechos, aún no se ha confirmado oficialmente qué factor específico ocasionó esa pérdida de control y la posterior colisión contra la embarcación atracada.