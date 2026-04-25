Choque múltiple en la autopista Perito Moreno y Preparativos para el Road Show de Fórmula 1

Un accidente con múltiples vehículos dejó heridos en la autopista Perito Moreno, mientras Buenos Aires se prepara para recibir a Franco Colapinto y su monoplaza de Fórmula 1 en un evento sin precedentes.

Un incidente de múltiples vehículos interrumpió el tráfico en la autopista Perito Moreno, cerca de Liniers, durante la mañana de hoy. El choque involucró a un total de cinco vehículos: un Ford Fiesta, un Fiat Palio, un Mercedes Benz, un camión y un Fiat Siena.

Como resultado de la colisión, cinco hombres mayores de edad sufrieron heridas. Tres de ellos recibieron atención médica inmediata en el lugar del accidente por personal de emergencias, mientras que los otros dos fueron trasladados a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires para recibir tratamiento más especializado. Los heridos fueron llevados al Hospital Vélez Sarsfield y al Hospital Santojanni.

Las autoridades competentes, incluyendo personal de AUSA, se encuentran trabajando diligentemente para remover el vehículo que quedó volcado en la autopista, con el objetivo de restablecer el flujo vehicular lo antes posible y minimizar las molestias a los conductores. Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternativas mientras se llevan a cabo las tareas de limpieza y remoción de los vehículos involucrados. La investigación del accidente está en curso para determinar las causas y responsabilidades correspondientes.

Se espera que el tráfico se normalice una vez que se complete la remoción de los vehículos y se realicen las pericias necesarias en el lugar del incidente. La seguridad vial es una prioridad, y se insta a todos los conductores a respetar las normas de tránsito y conducir con precaución para evitar accidentes similares. Paralelamente, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para un evento histórico para el deporte motor argentino.

Después de una espera de catorce años, un automóvil de Fórmula 1 volverá a recorrer las calles de la capital cuando el joven piloto Franco Colapinto pilotee un monoplaza espectacular en un circuito urbano especialmente diseñado para la ocasión. El evento, denominado 'Road Show Buenos Aires 2026', transformará la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento en un circuito de dos kilómetros donde Colapinto demostrará su habilidad al volante del modelo E20 de 2012, impulsado por un potente motor Renault V8.

Este evento no solo representa un hito para el deporte motor en Argentina, sino que también promete ser una experiencia emocionante para los fanáticos y residentes de la ciudad. Se espera una gran afluencia de público para presenciar este espectáculo único. El 'Road Show' busca promover el deporte motor y atraer la atención internacional hacia Buenos Aires como un destino turístico y deportivo de primer nivel.

La organización del evento ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades locales para garantizar la seguridad y el cumplimiento de todas las regulaciones necesarias. El corazón del evento será el Fan Zone, un espacio especialmente diseñado para sumergirse en el mundo de la Fórmula 1. Este espacio ofrecerá una amplia gama de actividades y entretenimiento para los asistentes, incluyendo activaciones de los sponsors, música en vivo y una propuesta gastronómica de primer nivel curada por Salt.

La oferta gastronómica incluirá opciones para celíacos, veganos y vegetarianos, garantizando que todos los asistentes puedan disfrutar de una experiencia culinaria satisfactoria. Entre las marcas confirmadas para participar en el Fan Zone se encuentran Mamuschka, Guapaletas, The Food Truck Store, Café Registrado, Ácido y Ajo Negro, entre otras.

A continuación, se presenta el cronograma oficial de actividades para que los interesados no se pierdan ningún detalle: a las 09:00 hs se abrirán las puertas del Fan Zone; a las 11:25 hs se realizará una entrevista a Franco Colapinto a cargo de Juan Fossaroli; a las 11:50 hs se presentará la cantante Soledad en un show musical; a las 12:45 hs se llevará a cabo la primera ronda del Safety Car en la pista; a las 13:55 hs actuará Luck Ra en un show musical; a las 14:30 hs se realizará la segunda ronda del Safety Car en la pista; a las 15:15 hs se efectuará la tercera ronda del Safety Car en la pista; a las 15:55 hs se realizará el Truck Tour en la pista; y finalmente, a las 16:15 hs se dará por finalizada la jornada.

Se espera que este evento sea un éxito rotundo y contribuya a impulsar el deporte motor en Argentina





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