Un violento accidente en Córdoba involucra a un camión y un tractor en Colonia Bismarck. Un conductor resultó gravemente herido y la circulación fue interrumpida completamente durante el rescate.

Un siniestro vial de gran magnitud se registró este jueves por la mañana en la jurisdicción de Colonia Bismarck, provincia de Córdoba. El impacto frontal entre un camión y un tractor provocó el vuelco del implemento agrícola sobre la carpeta asfáltica, generando una interrupción total de la circulación en el sector. Las autoridades locales confirmaron que el conductor del vehículo pesado sufrió heridas graves que requirieron la intervención inmediata de equipos especializados.

Detalles del rescate y lesiones en Colonia Bismarck

El Bomberos Voluntarios llegó al lugar para asistir a los involucrados y liberar al chofer del camión, quien quedó atrapado dentro de la cabina. El conductor presentaba una lesión grave en uno de sus miembros inferiores, con la extremidad comprimida por la estructura del vehículo. Los equipos de emergencia utilizaron herramientas de corte hidráulico para poder liberarlo con seguridad, una maniobra que demandó tiempo y precisión.

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El operativo de rescate fue complejo debido a la deformación de la cabina y la inestabilidad del tractor volcado. Una vez liberado, el camionero fue stabilizado y trasladado de urgencia hacia el centro de salud local para recibir atención médica especializada. Los medios locales informaron que la situación del herido era crítica al momento del desalojo, subrayando la gravedad de las fracturas sufridas.

Estado del conductor del tractor y reacciones

Mientras el chofer del camión enfrentaba una emergencia física, el conductor del tractor no presentaba lesiones aparentes tras el choque inicial. Sin embargo, sufrió una crisis nerviosa importante que requirió contención psicológica y evaluación médica. Los servicios de salud derivaron al conductor del tractor al hospital para atender el estrés postraumático generado por el accidente.

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Las autoridades trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad de todos los involucrados y realizar el despeje de la calzada. No se reportaron fallecimientos, pero la gravedad de las lesiones del conductor del camión marcó el tono de la intervención de emergencia. Los testigos presenciales coincidieron en la violencia del impacto, que dejó escombros dispersos en la ruta.

Interrupción de la ruta y medidas preventivas

La circulación en el sector fue completamente interrumpida mientras los equipos de emergencia trabajaban para despejar la vía. Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar los desvíos habilitados en las zonas aledañas a Colonia Bismarck. Se instó a los viajeros a extremar las precauciones al transitar por la zona, evitando velocidades excesivas.

Una vez finalizadas las tareas de seguridad y el retiro de los vehículos accidentados, las autoridades procedieron a restablecer el tránsito normal. La ruta quedó accesible para el flujo vehicular tras asegurar la escena del accidente. Se espera que las investigaciones determinen las causas exactas del vuelco y el choque, mientras la comunidad local procesa el impacto del siniestro en la zona.