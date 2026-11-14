Choque fatal en Chascomús: Camión Axion choca con Tracker y deja dos muertos

Un camión cisterna de la empresa Axion invadió el carril contrario en el kilómetro 95 de Chascomús, provocando la muerte de dos personas y dejando un herido grave.

Una violenta colisión vehicular ocurrió en la jurisdicción de Chascomús, específicamente en el kilómetro 95, cuando un camión cisterna de la empresa Axion invadió el carril contrario. El incidente dejó un saldo trágico de dos fallecidos y un herido de gravedad entre los ocupantes de una camioneta Chevrolet Tracker. El vehículo de mayor porte, identificado como un Scania, circulaba por la mano descendente, es decir, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Detalle del siniestro vial en ruta

El accidente involucró directamente a un camión cisterna de combustible y a la camioneta Chevrolet Tracker, que transportaba a tres personas a bordo. Por motivos que las autoridades aún intentan esclarecer por completo, el camión abandonó su carril y embistió de frente contra la unidad menor. Tras el impacto, el camión despistó violentamente y volcó a un costado de la carretera, quedando inmovilizado en la zona del siniestro.

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Víctimas y estado de los involucrados

Como consecuencia directa de la colisión, dos de los tres ocupantes de la Tracker murieron en el lugar mismo del accidente. El conductor del vehículo menor fue trasladado en estado grave hacia un centro hospitalario para recibir atención médica inmediata. En contraste, el chofer del camión cisterna, identificado inicialmente en los reportes, no sufrió lesiones físicas en el momento del choque.

Investigación policial y pericias técnicas

En el lugar de los hechos trabajaron efectivos policiales y personal de Bomberos para garantizar la seguridad y la atención a las víctimas. La Policía Científica quedó a cargo de realizar las pericias necesarias para determinar las circunstancias exactas del siniestro. Este proceso técnico es fundamental para establecer las causas precisas del incidente y esclarecer por qué el camión invadió el carril opuesto.

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Interrupción del tránsito y medidas viales

Tras el siniestro, la carretera permaneció cortada en el sector del kilómetro 95, lo que obligó a las autoridades a implementar un bypass. Esta medida tuvo como objetivo mantener la circulación de vehículos y evitar mayores demoras en el tránsito en esta zona de la provincia de Buenos Aires. La intervención permitió restablecer parcialmente el flujo vehicular mientras continuaban las labores de rescate y limpieza.

Prevención y seguridad en el manejo

Antes de emprender cualquier viaje por ruta, se recomienda revisar el estado mecánico del vehículo, verificar neumáticos, frenos y luces, y descansar lo suficiente para evitar la fatiga al volante. Es crucial respetar las velocidades máximas, mantener la distancia de seguridad con otros vehículos, no manipular el celular mientras se conduce y extremar la atención en zonas de obras o con señalización deficiente. Asimismo, resulta clave planificar el trayecto, consultar el estado de las rutas y las condiciones climáticas, llevar documentación al día y elementos de emergencia como balizas, botiquín y matafuegos. En rutas de doble mano, nunca invadir el carril contrario y anticipar las maniobras con la debida señalización. La prevención y la conducta responsable al volante reducen significativamente el riesgo de siniestros viales.