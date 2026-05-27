Choque entre moto y camión deja a dos personas heridas en avenida San Martín

Un accidente entre una moto y un camión dejó a dos personas heridas en la avenida San Martín. La Unidad Fiscal está investigando el accidente y ha tomado declaración al conductor del camión.

Un choque entre una moto y un camión dejó a dos personas heridas en la avenida San Martín, uno de los accesos a la ciudad.

El accidente ocurrió poco después de las 16 y, aunque la investigación sigue en curso, se espera que las pericias determinen cómo se produjo el choque. La violencia del impacto fue tal que los dos ocupantes de la moto quedaron atrapados en la parte trasera del camión. La Unidad Fiscal abrió actuaciones y tomó declaración al conductor del camión.

Además, se dispuso la presencia de efectivos de distintas dependencias policiales, Bomberos Voluntarios, inspectores de Tránsito municipal y personal médico del Hospital Miguel Sussini. La Policía montó un perímetro de seguridad para permitir las tareas de investigación. La identidad de las víctimas no ha trascendido oficialmente, pero se espera que se conozcan en un futuro cercano





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