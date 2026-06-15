Choque de helicópteros en Río de Janeiro: el dueño de una aeronave había sido multado por la ANAC

El accidente aéreo que cobró la vida del influencer argentino Gaspar Prim Díaz y otras cinco personas en Río de Janeiro revela que el propietario de uno de los helicópteros, el empresario Jailson De Luca Filho, fue sancionado en 2025 por no entregar documentación. Las autoridades investigan las causas.

El trágico choque de dos helicópteros ocurrido el pasado domingo en la zona oeste de Río de Janeiro sigue siendo el centro de la atención mediática y de las investigaciones oficiales.

El siniestro, que se produjo alrededor de las nueve de la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, causó la muerte de seis personas, entre ellas el influencer argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves. También perdieron la vida el piloto Alexandre Souza, el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale y el artista estadounidense Nickel Oliver Tree, quienes viajaban a bordo del helicóptero Bell 206B. La sexta víctima fatal fue Charles Marsillac, piloto de la otra aeronave involucrada, una Robinson R44.

El impacto entre ambas aeronaves generó una explosión que incendió varios vehículos en un estacionamiento cercano, movilizando un amplio operativo de emergencia que incluyó bomberos, ambulancias y helicópteros del cuerpo de rescate. La densa columna de humo negro pudo ser vista desde varios kilómetros de distancia, causando pánico entre los residentes de la zona.

En las últimas horas, un informe periodístico divulgado por el portal G1 reveló que el propietario de una de las aeronaves, el empresario Jailson De Luca Filho, había recibido una sanción administrativa por parte de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) en febrero de 2025. La multa fue impuesta luego de que De Luca Filho se negara a entregar documentación requerida durante una inspección de rutina, que incluía registros contables, libros de control de mantenimiento y otros documentos relacionados con la operación de la empresa propietaria del helicóptero.

Al tratarse de su primera infracción, la sanción económica fue la mínima prevista por la normativa vigente, ascendiendo a aproximadamente 2.500 reales (unos 450 dólares). La ANAC confirmó la existencia de la multa pero aclaró que no existe, hasta el momento, ninguna vinculación formal entre esa sanción y el accidente del domingo. Las autoridades aeronáuticas han iniciado una auditoría adicional para verificar el estado de mantenimiento de la flota de la empresa.

Las investigaciones oficiales están a cargo de la Policía Civil de Río de Janeiro y del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) de la Fuerza Aérea Brasileña. Los peritos ya recuperaron las cajas negras de ambos helicópteros y las están analizando para determinar las causas exactas de la colisión.

Entre las hipótesis que se manejan se encuentran posibles fallas de comunicación entre los pilotos y las torres de control, así como errores humanos derivados de la congestión del espacio aéreo en una zona con alto tráfico de helicópteros turísticos. También se investiga si alguno de los aparatos presentaba problemas técnicos previos. El trágico suceso ha conmocionado profundamente a Brasil y Argentina.

Gaspar Prim Díaz, de 27 años, era una figura muy popular en las redes sociales, con millones de seguidores que disfrutaban de sus videos sobre viajes, aventuras y estilo de vida. Su muerte ha provocado una ola de homenajes y muestras de cariño por parte de colegas y admiradores. Por su parte, las familias de las otras víctimas también han expresado su dolor y exigen respuestas rápidas y transparentes.

Este accidente se suma a una serie de incidentes aéreos en la región, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad en la aviación civil brasileña, especialmente en el ámbito de los vuelos turísticos y ejecutivos





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