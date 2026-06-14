Un choque de dos helicópteros en el aire sobre Río de Janeiro, Brasil, dejó seis víctimas fatales, incluido un joven youtuber argentino conocido como 'Gaspi'. Las causas del choque son materia de investigación y las autoridades brasileñas trabajan para determinar cómo se produjo la colisión entre ambas aeronaves.

Un choque de dos helicópteros en el aire sobre Río de Janeiro, Brasil, dejó seis víctimas fatales , incluido un joven youtuber argentino conocido como ' Gaspi ', quien se había ganado gran popularidad entre 2024 y 2025 tras su participación en La Velada del Año 5, un multitudinario evento de boxeo.

El choque ocurrió la mañana del domingo en la zona oeste de la ciudad, cuando las aeronaves colisionaron en pleno vuelo y se estrellaron sobre una popular avenida. Las causas del choque son materia de investigación y las autoridades brasileñas trabajan para determinar cómo se produjo la colisión entre ambas aeronaves.

El joven creador de contenido era conocido por su humor irreverente y provocador, y había ganado gran popularidad entre las redes sociales con videos de encuentros espontáneos con desconocidos en las calles de Buenos Aires, marcados por el saludo 'buenass' y una voz grave impostada. El youtuber había participado en varios eventos y había ganado un gran número de seguidores en las redes sociales.

Además de 'Gaspi', otros cinco personas murieron en el accidente, todas ellas miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas. Las autoridades brasileñas están trabajando para determinar las causas del choque y para identificar a las víctimas. El accidente ocurrió en la intersección de dos avenidas populares de la ciudad, y los bomberos han confirmado que se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos.

Los videos que subieron los usuarios a las redes sociales muestran el choque desde varios metros de distancia, y muestran la gravedad del accidente. El incidente ha causado conmoción en la ciudad y ha generado un gran número de comentarios y reacciones en las redes sociales. Las autoridades están trabajando para determinar las causas del choque y para identificar a las víctimas, y han confirmado que se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos





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