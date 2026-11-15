Choque de aviones en Miami: UPS y Copa Airlines colisionan en pista un día tras parálisis nacional

Un Boeing 767 de UPS y un 737 de Copa Airlines chocaron en Miami el sábado 21. La FAA investiga la causa tras la orden de ceder el paso.

Una colisión aérea inusual alteró la calma en el Aeropuerto Internacional de Miami el sábado 21 de diciembre, cuando dos aeronaves se impactaron en una de sus pistas de rodaje. El incidente involucró a un Boeing 767 de carga propiedad de UPS y a un Boeing 737 de la aerolínea panameña Copa Airlines. El choque ocurrió a las 21:15 horas, en un contexto de creciente tensión operativa y retrasos generalizados en la infraestructura aeronáutica estadounidense.

Detalles del impacto y respuestas iniciales

La Administración Federal de Aviación confirmó que la punta del ala del Boeing 737 de Copa Airlines golpeó directamente contra la nariz del Boeing 767 de UPS. Greg Chin, director de comunicaciones del aeropuerto, detalló que ambos aviones rodaban por la pista cuando sucedió el siniestro. Las autoridades reportaron que los tripulantes sufrieron heridas leves y fueron atendidos de inmediato en el lugar por los equipos de bomberos y rescate.

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Conflicto en la torre de control aéreo

Las grabaciones de audio de la torre de control revelaron una orden clara de la Federal Aviation Administration a la tripulación de UPS para que cediera el paso. El controlador instruyó al vuelo de UPS, que estaba por despegar hacia Bogotá, Colombia, para que permitiera la entrada del Boeing 737 de Copa Airlines, que ya había aterrizado procedente de la Ciudad de Panamá. A pesar de esta instrucción directa, el piloto de Copa respondió indicando que parecía faltarle la punta del ala izquierda, momento en el que el impacto ya se había producido.

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Investigación y consecuencias operativas

La agencia federal se encuentra investigando los causales exactos que provocaron el choque entre las dos aeronaves en este cruce de pista. El incidentes occurred un día después de que los aeropuertos estadounidenses experimentaran un cese de actividades de más de cuatro horas debido a la suspensión nacional de vuelos. Actualmente, el Aeropuerto de Miami sigue experimentando retrasos y cancelaciones significativas, lo que complica la logística de transporte aéreo en la región.

Contexto de normalización y recuperación

La colisión ocurre mientras las autoridades aeronáuticas trabajaban para restablecer la normalidad en el espacio aéreo del país. Las operaciones comenzaron a estabilizarse tras la paralización emitida el viernes, y se espera que las operaciones en los aeropuertos se normalicen este domingo. Este evento resalta la vulnerabilidad de los sistemas de control de tráfico aéreo bajo presión extrema y la necesidad de protocolos estrictos para evitar errores en condiciones de alta demanda.